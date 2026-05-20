Hakan Safi Paolo Maldini'nin rolünü açıkladı!
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, teknik direktör planı ve transfer stratejisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Safi, Paolo Maldini’nin kulüpte çalışmayacağını ancak transferlerde futbol aklı olarak destek vereceğini söyledi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi adaylardan Hakan Safi, teknik direktör ve transfer planlamasına dair önemli mesajlar verdi.
L1 Üçgen'e konuşan Safi, Paolo Maldini ile olan temaslarını ve yeni dönem futbol yapılanmasını anlattı.
"MALDINI BİZE ARKADAŞLIK YAPACAK"
Hakan Safi, Paolo Maldini'nin Fenerbahçe'de resmi görev almayacağını ancak futbol aklı olarak destek vereceğini belirtti.
Safi, "Maldini ile ortak arkadaşlarımız, dostluğumuz var. Oturduk, konuştuk. Ne istediklerimizi karşılıklı biliyoruz. Dünyadaki futbol aklımız, futbol elçimiz olacak." ifadelerini kullandı.
"TRANSFERLERDE MALDINI'DEN FAYDALANACAĞIZ"
Maldini'nin tecrübesinden yararlanacaklarını söyleyen Safi, İtalyan futbol adamının özellikle transfer süreçlerinde önemli rol oynayacağını vurguladı.
Başkan adayı, "Fenerbahçe'de çalışmayacak. Benim arkadaşım zaten kendisi, yapacağımız işlerle ilgili bize arkadaşlık yapacak. Yarın yapacağım transferlerde Maldini'den faydalanacağız." dedi.
"TÜRKİYE'Yİ BİLEN HOCA GETİRECEĞİZ"
Teknik direktör konusunda da konuşan Safi, Türkiye futbolunu bilen bir isimle çalışacaklarını açıkladı.
Safi, "Bizim sistemimizde sportif direktör ismi olmayacak. Antrenör olacak, onun üstünde yönetim kurulu olacak, onun da üstünde başkan olacak. Ben de bizzat işin içinde olacağım." sözlerini kullandı.
"HARCAMAKTAN KORKMAYACAĞIZ"
Transfer bütçesiyle ilgili net konuşan Hakan Safi, Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncularla şampiyonluğa ulaşacağını söyledi.
Safi, "Fenerbahçe'ye iyi bütçe lazım, biz de bunu yapacağız. İyi maç, iyi topçuyla oynanır. İyi topçu, verilen parayı çıkarır. Harcamaktan korkmayacağız. Fenerbahçe böyle şampiyon olur." ifadelerini kullandı.