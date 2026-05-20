Hakan Safi Paolo Maldini'nin rolünü açıkladı!

Safi, Fenerbahçe'nin şampiyonluk için kaliteli oyunculara ihtiyacı olduğunu ve transfer bütçesinden çekinmeyeceklerini vurguladı.

Teknik direktör konusunda Türkiye futbolunu bilen bir isimle çalışacaklarını açıklayan Safi, sportif direktör yerine yönetim kurulunun olacağını belirtti.

Safi, Paolo Maldini'nin Fenerbahçe'de resmi görev almayacağını ancak futbol aklı olarak destek vereceğini belirtti.

Safi, "Maldini ile ortak arkadaşlarımız, dostluğumuz var. Oturduk, konuştuk. Ne istediklerimizi karşılıklı biliyoruz. Dünyadaki futbol aklımız, futbol elçimiz olacak." ifadelerini kullandı.

L1 Üçgen'e konuşan Safi, Paolo Maldini ile olan temaslarını ve yeni dönem futbol yapılanmasını anlattı.

Hakan Safi, Paolo Maldini'den faydalanacaklarını söyledi

"TRANSFERLERDE MALDINI'DEN FAYDALANACAĞIZ"

Maldini'nin tecrübesinden yararlanacaklarını söyleyen Safi, İtalyan futbol adamının özellikle transfer süreçlerinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

Başkan adayı, "Fenerbahçe'de çalışmayacak. Benim arkadaşım zaten kendisi, yapacağımız işlerle ilgili bize arkadaşlık yapacak. Yarın yapacağım transferlerde Maldini'den faydalanacağız." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ BİLEN HOCA GETİRECEĞİZ"

Safi, "Bizim sistemimizde sportif direktör ismi olmayacak. Antrenör olacak, onun üstünde yönetim kurulu olacak, onun da üstünde başkan olacak. Ben de bizzat işin içinde olacağım." sözlerini kullandı.