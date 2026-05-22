David Alaba Real Madrid'den ayrıldı
Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek David Alaba ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. İspanyol devi, Avusturyalı savunmacıya kulübe katkıları nedeniyle teşekkür etti.
Real Madrid'de yeni sezon öncesi ayrılıklar devam ediyor.
İspanyol devi, Dani Carvajal'in ardından Avusturyalı savunmacı David Alaba'nın da takımdan ayrıldığını duyurdu.
REAL MADRID RESMEN AÇIKLADI
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alaba ile yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Alaba, tarihimizin en başarılı dönemlerinden birinde takımın parçası oldu." ifadeleri kullanıldı.
PEREZ'DEN VEDA MESAJI
Real Madrid Başkanı Florentino Perez de deneyimli futbolcu için açıklamada bulundu.
Perez, "David Alaba özverisi, sıkı çalışması ve 14. Şampiyonlar Ligi zaferine giden yoldaki katkısıyla tüm taraftarların sevgisini kazandı. Real Madrid her zaman onun evi olacak." dedi.
BAŞARILI DÖNEMİN PARÇASIYDI
David Alaba, Real Madrid formasıyla geçirdiği süreçte savunmadaki tecrübesi ve liderliğiyle önemli rol oynadı.
Avusturyalı futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi zaferiyle kulüp tarihindeki özel dönemlerden birinin parçası olarak hafızalarda kaldı.