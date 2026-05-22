Açıklamada, "Alaba, tarihimizin en başarılı dönemlerinden birinde takımın parçası oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alaba ile yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

David Alaba Real Madrid'den ayrıldı

PEREZ'DEN VEDA MESAJI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez de deneyimli futbolcu için açıklamada bulundu.

Perez, "David Alaba özverisi, sıkı çalışması ve 14. Şampiyonlar Ligi zaferine giden yoldaki katkısıyla tüm taraftarların sevgisini kazandı. Real Madrid her zaman onun evi olacak." dedi.

BAŞARILI DÖNEMİN PARÇASIYDI

David Alaba, Real Madrid formasıyla geçirdiği süreçte savunmadaki tecrübesi ve liderliğiyle önemli rol oynadı.

Avusturyalı futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi zaferiyle kulüp tarihindeki özel dönemlerden birinin parçası olarak hafızalarda kaldı.

