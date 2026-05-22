A Milli Takım Dünya Kupası mesaisine başladı

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Kulüp sezonları devam eden Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik antrenmanda yer almadı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde forma giyecek Mustafa Eskihellaç ile Almanya Federasyon Kupası finalinde oynayacak Atakan Karazor da henüz kampa katılmadı.

Dinlenme süreci devam eden Merih Demiral ile Yusuf Akçiçek antrenmanda yer almadı. Özel izinli olan Mert Günok da çalışmaya katılmayan isimler arasında bulundu.

Antrenman öncesinde teknik direktör Montella, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.Koşuyla başlayan idman; dinamik ısınma, pas çalışması ve top kapma organizasyonlarıyla devam etti. Çalışma tempolu koşularla sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. Milli takım, 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacak. Ardından ABD'nin Florida eyaletine giderek 7 Haziran'da Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

