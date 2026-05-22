A Milli Takım Dünya Kupası mesaisine başladı
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına başlayan A Milli Futbol Takımı, Riva’da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmada Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalıştı.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı.
25 FUTBOLCU ANTRENMANDA YER ALDI
35 kişilik aday kadrodan 25 futbolcu çalışmada yer aldı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise bireysel çalışma gerçekleştirdi.
YILDIZ İSİMLER HENÜZ KAMPA KATILMADI
Kulüp sezonları devam eden Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik antrenmanda yer almadı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde forma giyecek Mustafa Eskihellaç ile Almanya Federasyon Kupası finalinde oynayacak Atakan Karazor da henüz kampa katılmadı.
MERİH VE YUSUF DİNLENME SÜRECİNDE
Dinlenme süreci devam eden Merih Demiral ile Yusuf Akçiçek antrenmanda yer almadı. Özel izinli olan Mert Günok da çalışmaya katılmayan isimler arasında bulundu.
MONTELLA FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPTI
Antrenman öncesinde teknik direktör Montella, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.Koşuyla başlayan idman; dinamik ısınma, pas çalışması ve top kapma organizasyonlarıyla devam etti. Çalışma tempolu koşularla sona erdi.
KUZEY MAKEDONYA VE VENEZUELA MAÇLARI
Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. Milli takım, 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacak. Ardından ABD'nin Florida eyaletine giderek 7 Haziran'da Venezuela ile karşı karşıya gelecek.