Paolo Maldini Hakan Safi için İstanbul'a gelecek

A Spor'un haberine göre İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini, Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek.

Başkan adaylarından Hakan Safi ile ilgili ortaya atılan iddia sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.

Paolo Maldini İstanbul'a gelecek

BASIN TOPLANTISINA KATILACAK

İddiaya göre Paolo Maldini, 24 Mayıs Pazar günü Hakan Safi ile birlikte basın toplantısında kameraların karşısına çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim sürecinin en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak görülen gelişme taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattı.

"FUTBOL AKLI" OLARAK GÜNDEME GELMİŞTİ

Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamalarda Paolo Maldini ile yakın ilişkileri olduğunu söylemişti.

Safi, İtalyan futbol adamının kulüpte resmi görev almayacağını ancak transfer süreçlerinde ve futbol yapılanmasında destek vereceğini ifade etmişti.