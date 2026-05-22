Paolo Maldini Hakan Safi için İstanbul'a gelecek
Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken Hakan Safi cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. İtalyan futbol efsanesi Paolo Maldini’nin İstanbul’a gelerek basın toplantısına katılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.
Başkan adaylarından Hakan Safi ile ilgili ortaya atılan iddia sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.
MALDINI İSTANBUL'A GELİYOR
A Spor'un haberine göre İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini, Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek.
Haberde, Maldini'nin 23 Mayıs Cumartesi akşamı İstanbul'da olacağı belirtildi.
BASIN TOPLANTISINA KATILACAK
İddiaya göre Paolo Maldini, 24 Mayıs Pazar günü Hakan Safi ile birlikte basın toplantısında kameraların karşısına çıkacak.
Sarı-lacivertli kulüpte seçim sürecinin en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak görülen gelişme taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattı.
"FUTBOL AKLI" OLARAK GÜNDEME GELMİŞTİ
Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamalarda Paolo Maldini ile yakın ilişkileri olduğunu söylemişti.
Safi, İtalyan futbol adamının kulüpte resmi görev almayacağını ancak transfer süreçlerinde ve futbol yapılanmasında destek vereceğini ifade etmişti.
AVRUPA'DA SES GETİREBİLİR
Paolo Maldini'nin Fenerbahçe ile birlikte görüntü vermesi durumunda, bu gelişmenin Avrupa futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırması bekleniyor.
Milan'daki başarılı futbol yapılanmasıyla dikkat çeken Maldini'nin adı son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu.