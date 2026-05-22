2026 TFF Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Yarı finalde derbi heyecanı
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasının ardından TFF Süper Kupa'da oynanacak karşılaşmalar da kesinleşti. Buna göre yarı finalde derbi heyecanı yaşanacak.
Üst üste yükseldiği 3. finalde bu kez şampiyonluk çıkaran ve 10. defa Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, büyük mutluluk yaşadı. Bordo mavililerin zaferinin ardından TFF Süper Kupa eşleşmeleri de kesinleşti.
Buna göre Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lig ikincisi Fenerbahçe ise kupa şampionu Trabzonspor ile finale yükselmek adına mücadele verecek.
Burak Zihni