Galatasaray'a Zaniolo müjdesi! Udinese bonservisini alacak
Galatasaray’da Nicolo Zaniolo dosyası kapanmaya hazırlanıyor. Sezon başında satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Udinese’ye kiralanan yıldız futbolcu için karar verildi. İtalyan temsilcisi, opsiyonu kullanacağını sarı-kırmızılı kulübe iletti.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadro planlamasında düşünmediği Nicolo Zaniolo için İtalya'dan beklenen adım geldi. Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonuyla Udinese'ye gönderdiği 25 yaşındaki futbolcu, Serie A'daki performansıyla kulübünü memnun etti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Udinese yönetimi, oyuncunun bonservisini almak için resmi süreci başlattı.
UDINESE KARARINI GALATASARAY'A İLETTİ
Nicolo Schira'nın haberine göre Udinese, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanacağını Galatasaray'a bildirdi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Böylece sarı-kırmızılılarda uzun süredir belirsizliğini koruyan Zaniolo süreci de sona erecek.
İtalyan ekibinin önünde ise iki farklı formül bulunuyor. Udinese isterse Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyerek oyuncunun tüm haklarını alabilecek. Alternatif seçenek olarak ise 5 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun haklarının yüzde 50'sine sahip olacak bir anlaşma yapılabilecek.
SEZONU 12 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI
Nicolo Zaniolo, geride kalan sezonda Udinese formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 34 karşılaşmada görev yaptı. İtalyan yıldız bu süreçte 6 gol atarken 6 da asist üreterek takımına doğrudan 12 gollük katkı sağladı.
Galatasaray, 2023 yılında Roma'dan yaklaşık 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Zaniolo'dan kiralama süreçlerinde önemli gelir elde etti. Sarı-kırmızılı kulüp; Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve Udinese kiralamalarıyla birlikte toplam 13.9 milyon euro gelir sağladı. Udinese'nin satın alma opsiyonunu devreye sokması halinde bu rakam daha da yukarı çıkacak.