Galatasaray'a Zaniolo müjdesi! Udinese bonservisini alacak

Galatasaray, 2023 yılında Roma'dan yaklaşık 15 milyon euroya transfer ettiği Zaniolo'yu kiralık olarak gönderdiği kulüplerden toplam 13,9 milyon euro gelir elde etti.

Zaniolo, Udinese formasıyla geçen sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda 34 maçta 6 gol ve 6 asist kaydetti.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadro planlamasında düşünmediği Nicolo Zaniolo için İtalya'dan beklenen adım geldi. Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonuyla Udinese'ye gönderdiği 25 yaşındaki futbolcu, Serie A'daki performansıyla kulübünü memnun etti.

UDINESE KARARINI GALATASARAY'A İLETTİ

Nicolo Schira'nın haberine göre Udinese, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanacağını Galatasaray'a bildirdi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Böylece sarı-kırmızılılarda uzun süredir belirsizliğini koruyan Zaniolo süreci de sona erecek.

İtalyan ekibinin önünde ise iki farklı formül bulunuyor. Udinese isterse Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyerek oyuncunun tüm haklarını alabilecek. Alternatif seçenek olarak ise 5 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun haklarının yüzde 50'sine sahip olacak bir anlaşma yapılabilecek.