Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası ve 3 yıldız için açıklama: Coşku çılgınlığa dönüşmemeli
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası öncesi Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili konuştu. İtalyan teknik adam, iki yıldızın da milli takım için önemine dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda hedeflerinin grup aşamasını geçmek olduğunu açıkladı.
- Montella, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hakan Çalhanoğlu'nun İstanbul'a geldiğini ve Inter'in cuma gününden itibaren değerlendirmelerine izin verdiğini belirtti.
- Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın dizindeki problemler nedeniyle son dönemde yüzde 100 performansla çalışamadığı ifade edildi.
- Montella, Dünya Kupası'na büyük güven ve coşkuyla hazırlandıklarını ancak bu coşkunun çılgınlığa dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.
- İtalyan teknik adam, sakat oyuncuların durumunu ve takımın turnuva ritmini yakından takip ettiklerini söyledi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'da oynanan Freiburg - Aston Villa finali öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, yaklaşan Dünya Kupası hedefleriyle birlikte Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun son durumunu değerlendirdi.
"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"
Montella, Dünya Kupası'nın kısa ve detayların belirleyici olduğu bir turnuva olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Hedefimiz grup aşamasını geçmek ama tek maçta her şeyin olabileceğini biliyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Büyük bir güven ve coşkuya sahibiz ama bu coşku çılgınlığa dönüşmemeli." ifadelerini kullandı.
KENAN YILDIZ SÖZLERİ
Montella, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın dizindeki problemler nedeniyle son dönemde yüzde 100 performansla çalışamadığını belirtti. İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız 21 yaşında bir genç. Umarım bu, katıldığı pek çok Dünya Kupası'nın ilki olur. Son dönemde dizinde bazı sorunlar yaşadı. Umarım tamamen iyileşir." dedi.
HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Montella, milli yıldızın İstanbul'a geldiğini söyledi. Montella, "Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geldi. Bunun için hem kendisine hem de cuma gününden itibaren onu değerlendirmemize izin veren Inter'e teşekkür ederim. Umarım Dünya Kupası'nda oynayabilecek duruma gelir. O bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
MONTELLA TEMKİNLİ
A Milli Takım'ın turnuvaya büyük bir motivasyonla hazırlandığını belirten Montella, sürecin kontrollü ilerlemesi gerektiğini vurguladı. İtalyan teknik adam, hem sakat oyuncuların durumunu hem de takımın turnuva ritmini yakından takip ettiklerini ifade etti.
Fener'in istediği Guirassy için Kartal devrede
İstanbul'da 5 yıldızlı final