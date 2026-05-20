Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası ve 3 yıldız için açıklama: Coşku çılgınlığa dönüşmemeli

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'da oynanan Freiburg - Aston Villa finali öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, yaklaşan Dünya Kupası hedefleriyle birlikte Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun son durumunu değerlendirdi.

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

Montella, Dünya Kupası'nın kısa ve detayların belirleyici olduğu bir turnuva olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Hedefimiz grup aşamasını geçmek ama tek maçta her şeyin olabileceğini biliyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Büyük bir güven ve coşkuya sahibiz ama bu coşku çılgınlığa dönüşmemeli." ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

Montella, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın dizindeki problemler nedeniyle son dönemde yüzde 100 performansla çalışamadığını belirtti. İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız 21 yaşında bir genç. Umarım bu, katıldığı pek çok Dünya Kupası'nın ilki olur. Son dönemde dizinde bazı sorunlar yaşadı. Umarım tamamen iyileşir." dedi.