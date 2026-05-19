Trabzonspor'da Onana çıkmazı: Manchester United'ın bonservis bedeli planları bozdu
United'ın Andre Onana için talep ettiği uçuk bonservis bedeli, yönetimin elini kolunu bağlıyor. Fırtına, Kamerunlu kalecinin kiralık sözleşmesini uzatmak için formül arıyor.
Sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren ve gösterdiği performansla taraftarların da sevgilisi hale gelen Andre Onana'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
Bordo-mavili yönetim, taraftarın da sevgilisi haline gelen başarılı kaleciyi uzun vadeli olarak kadroda tutmayı hedeflerken, İngiltere'den gelen haberler transferin gidişatını zorlaştırıyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Manchester United, genç yeteneklere yer açmak ve kaleci departmanında tam kapsamlı bir yenilenmeye gitmek amacıyla Onana'yı bu yaz bonservisiyle satarak elden çıkarmayı planlıyor.
Trabzonspor, oyuncunun gösterdiği performansın ardından bonservisini almak için istekli olsa da United'ın istediği rakam krize yol açtı. İngiliz devinin tecrübeli kaleci için istediği bonservis bedeli Trabzonspor cephesi tarafından uçuk bulunuyor. Trabzonspor kurmayları, şu an için yalnızca kiralık sözleşmesini uzatma formülü üzerinde duruyor. Bunun için İngiliz ekibine yeni teklif çıkılacak.