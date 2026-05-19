Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan dünya çapında hamle: Gonçalo Ramos için ilk temas kuruldu
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ekibiyle yaptığı toplantıda, "Gonçalo Ramos'u alalım. Tam bizim takıma uygun bir golcü" dediği öğrenildi. PSG'de istediği forma şansını bulamayan yıldız futbolcu konusunda ilk görüşmenin yapıldığı da belirlendi.
Fenerbahçe'de kritik seçime az bir süre kala başkan adaylarının transfer çalışmaları hız kazandı. "Şampiyonluk" iddiasıyla kolları sıvayan Aziz Yıldırım özellikle 9 numara takviyesi konusunda yoğun çaba harcıyor.
HEDEF ÜST SEVİYE BİR İSİM
Gelip hemen katkı verecek üst düzey bir ismi kadroya katmayı hedefleyen Yıldırım'ın son gözdesi ortaya çıktı. Efsane başkanın geçtiğimiz günlerde ekibiyle yaptığı toplantıda, "Gonçalo Ramos alalım. Tam bizim takıma ve taraftara uygun bir golcü" ifadesini kurduğu öğrenildi. Bu sözlerin ardından, yetki verilen bir menajerin hemen PSG ve Portekizli yıldızın menajeriyle ön görüşme yaptığı belirlendi. Alınan bilgilere göre Fransa'da bir türlü istediği forma şansını bulamayan Gonçalo Ramos yeni bir meydan okuma istiyor.
BU SEZON 44 MAÇTA 12 GOLÜ VAR
PSG'de teknik direktör Luis Enrique'nin 24 yaşındaki forveti bırakmak istemediği ancak iyi bir teklif gelmesi durumunda kararın yeniden gözden geçirileceği ifade edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan ancak genellikle kulübeden oyuna dahil olan Gonçalo Ramos 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Portekizli yıldız 2024'te 65 milyon euroya Benfica'dan PSG'ye transfer olmuştu.
DÜNYA KUPASI'NI BEKLEYECEK
İsmi Fenerbahçe'nin dışında 5 büyük ligden çok sayıda takımla anılan Gonçalo Ramos'un kesin kararını vermek için Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyeceği belirtiliyor. Portekizli yıldızın tüm teklifleri gördükten sonra kariyeriyle ilgili karar vereceği ifade ediliyor.
EN AZ 2 GOLCÜ GELECEK
Aziz Yıldırım'a önceki gün katıldığı bir davette forvet transferi soruldu. Yıldırım, "İsim açıklayamam ama kesin olarak 2 santrafor alacağız belki de 3" ifadesini kullanarak hedefini net şekilde gösterdi.