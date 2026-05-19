Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan dünya çapında hamle: Gonçalo Ramos için ilk temas kuruldu

Fenerbahçe'de kritik seçime az bir süre kala başkan adaylarının transfer çalışmaları hız kazandı. "Şampiyonluk" iddiasıyla kolları sıvayan Aziz Yıldırım özellikle 9 numara takviyesi konusunda yoğun çaba harcıyor.



HEDEF ÜST SEVİYE BİR İSİM



Gelip hemen katkı verecek üst düzey bir ismi kadroya katmayı hedefleyen Yıldırım'ın son gözdesi ortaya çıktı. Efsane başkanın geçtiğimiz günlerde ekibiyle yaptığı toplantıda, "Gonçalo Ramos alalım. Tam bizim takıma ve taraftara uygun bir golcü" ifadesini kurduğu öğrenildi. Bu sözlerin ardından, yetki verilen bir menajerin hemen PSG ve Portekizli yıldızın menajeriyle ön görüşme yaptığı belirlendi. Alınan bilgilere göre Fransa'da bir türlü istediği forma şansını bulamayan Gonçalo Ramos yeni bir meydan okuma istiyor.