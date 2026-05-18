A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! İşte Montella'nın 35 kişilik liste

Bizim çocuklar sahaya iniyor! ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın dev kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 35 kişilik listede kimler var? İşte hazırlık maçları takvimi ve tam kadro!

  • Teknik Direktör Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası için A Milli Futbol Takımı'nın 35 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.
  • Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak.
  • A Milli Takım, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya, 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile özel maç oynayacak.
  • Milliler, 22 Mayıs'tan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak.
  • 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

Milliler, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak. 29 Mayıs Cuma günü bu tesiste kampa girecek A Milliler, Kuzey Makedonya müsabakasının ertesi günü de Venezuela maçı için ABD'ye gidecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ:

  • Altay Bayındır (Manchester United),
  • Ersin Destanoğlu (Beşiktaş),
  • Mert Günok (Fenerbahçe),
  • Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir),
  • Uğurcan Çakır (Galatasaray)

DEFANS:

  • Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray),
  • Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen),
  • Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe),
  • Eren Elmalı (Galatasaray)
  • Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion),
  • Merih Demiral (Al-Ahli),
  • Mert Müldür (Fenerbahçe),
  • Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor),
  • Ozan Kabak (Hoffenheim),
  • Samet Akaydin (Çaykur Rizespor),
  • Yusuf Akçiçek (Al-Hilal),
  • Zeki Çelik (Roma)

ORTA SAHA:

  • Atakan Karazor (Stuttgart),
  • Demir Ege Tıknaz (Braga),
  • Hakan Çalhanoğlu (Inter),
  • İsmail Yüksek (Fenerbahçe),
  • Kaan Ayhan (Galatasaray),
  • Orkun Kökçü (Beşiktaş),
  • Salih Özcan (Borussia Dortmund)

FORVET:

  • Aral Şimşir (Midtjylland),
  • Arda Güler (Real Madrid),
  • Barış Alper Yılmaz (Galatasaray),
  • Can Uzun (Eintracht Frankfurt),
  • Deniz Gül (Porto),
  • İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa),
  • Kenan Yıldız (Juventus),
  • Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe),
  • Oğuz Aydın (Fenerbahçe),
  • Yunus Akgün (Galatasaray),
  • Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Yukarıda verilen tüm tarih ve saatler yereldir. Türkiye'nin zaman dilimi, Fort Lauderdale'den 7 saat ileridedir.

Nilsu Çakıroğlu

