TFF’den Kayserispor’a net yanıt: Küme düşme kaldırılmayacak

Süper Lig'de küme düşen Kayserispor Kulübü'nün bahis soruşturmasını gerekçe göstererek yaptığı "küme düşme kaldırılmalı" çağrısı, Türkiye Futbol Federasyonu cephesinde karşılık bulmadı. TFF yetkilileri, HT Spor'a yaptıkları açıklamada küme düşmenin iptal edilmesi ya da liglerin tescil edilmemesi yönünde herhangi bir değerlendirme yapılmadığını duyurdu. Federasyon kaynakları, Türk futbolunda yürütülen bahis incelemelerinin geniş çaplı şekilde sürdüğünü belirtirken, alınacak kararların sistemi geriye götürmeyecek şekilde şekillendirileceğini ifade etti.



BAHİS SORUŞTURMASINDA KRİTİK TARİH TFF yetkilileri açıklamasında, Spor Bakanlığı'ndan talep edilen verilerin 20 Mayıs Çarşamba günü federasyona ulaşacağını bildirdi. Son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticilere ait kimlik bilgilerinin federasyona teslim edileceği aktarıldı. Açıklamada, listenin yalnızca Süper Lig'i değil; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekiplerini de kapsadığı belirtildi. Toplam 139 kulüp ve yaklaşık 2 bini aşkın yöneticiyle ilgili inceleme yapılacağı kaydedildi.