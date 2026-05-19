TFF’den Kayserispor’a net yanıt: Küme düşme kaldırılmayacak
Kayserispor Kulübü’nün “ligler tescil edilmesin, küme düşme olmasın” talebine Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yanıt geldi. TFF yetkilileri, böyle bir gündemlerinin bulunmadığını belirtirken, bahis soruşturmasında 139 kulüp ve 2 bini aşkın yöneticiyi kapsayan yeni sürecin başlayacağını açıkladı.
Süper Lig'de küme düşen Kayserispor Kulübü'nün bahis soruşturmasını gerekçe göstererek yaptığı "küme düşme kaldırılmalı" çağrısı, Türkiye Futbol Federasyonu cephesinde karşılık bulmadı. TFF yetkilileri, HT Spor'a yaptıkları açıklamada küme düşmenin iptal edilmesi ya da liglerin tescil edilmemesi yönünde herhangi bir değerlendirme yapılmadığını duyurdu.
Federasyon kaynakları, Türk futbolunda yürütülen bahis incelemelerinin geniş çaplı şekilde sürdüğünü belirtirken, alınacak kararların sistemi geriye götürmeyecek şekilde şekillendirileceğini ifade etti.
BAHİS SORUŞTURMASINDA KRİTİK TARİH
TFF yetkilileri açıklamasında, Spor Bakanlığı'ndan talep edilen verilerin 20 Mayıs Çarşamba günü federasyona ulaşacağını bildirdi. Son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticilere ait kimlik bilgilerinin federasyona teslim edileceği aktarıldı.
Açıklamada, listenin yalnızca Süper Lig'i değil; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekiplerini de kapsadığı belirtildi. Toplam 139 kulüp ve yaklaşık 2 bini aşkın yöneticiyle ilgili inceleme yapılacağı kaydedildi.
TFF: SÜREÇ DERİNLEŞECEK
Federasyon cephesi, kimlik bilgilerinin ardından bahis sitelerinden işlem kayıtlarının da talep edileceğini açıkladı. Böylece bahis oynadığı belirlenen isimlerle ilgili disiplin ve inceleme sürecinin detaylandırılacağı ifade edildi.
TFF yetkilileri, "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür" ifadeleriyle federasyonun mevcut duruşunu net şekilde ortaya koydu.