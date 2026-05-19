Beşiktaş'ın Altay Bayındır aşkı dinmiyor! Transferde kritik detay

Beşiktaş, Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı ve görüşmelere başladı.

Altay Bayındır'ın bu yaz Manchester United'dan ayrılma ihtimali bulunuyor ve transferde yeni teknik direktörün raporu belirleyici olacak.

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışını sürdürürken kadro planlamasına başladı.

Altay Bayındır, 2023'te Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer oldu ve İngiliz ekibinde 17 maçta forma giydi.

Milli kalecinin Manchester United ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulübün yaz transfer döneminde kaleci rotasyonunda değişiklik yapması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Siyah-beyazlı yönetim bir yandan takımın başına getirilecek teknik adam üzerinde çalışırken diğer yandan transfer listesindeki isimlerle ilgili temaslarını sürdürüyor. Kaleci bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden biri ise Altay Bayındır oldu. Uzun süredir milli file bekçisini takip eden siyah-beyazlılarda transfer dosyası yeniden hareket kazandı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR DETAYI İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş'ın Altay Bayındır'a olan ilgisi devam ediyor. Haberde, 28 yaşındaki kalecinin bu yaz Manchester United'dan ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Transfer sürecindeki en önemli detayın ise Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı kulübün göreve getireceği teknik adamın raporunun, Altay Bayındır transferinde belirleyici olacağı kaydedildi.