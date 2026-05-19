Manchester City’de Guardiola sonrası karar: Enzo Maresca

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Manchester City yönetimi, daha önce kulüpte Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Enzo Maresca ile anlaşmaya vardı. Tarafların kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Ocak ayında Chelsea ile yollarını ayıran deneyimli teknik adam, bu sezon çıktığı 28 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

İtalyan çalıştırıcı, 2023 yazında Manchester City'den ayrıldıktan sonra Leicester City'nin başına geçmiş ve kulübü yeniden Premier Lig'e taşımayı başarmıştı. Ardından Chelsea'de görev alan Maresca, Londra temsilcisindeki döneminde inişli çıkışlı bir süreç yaşadı.

Haberde, 46 yaşındaki teknik adamın Manchester City ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Böylece Maresca, yaklaşık iki yıl aranın ardından yeniden Etihad Stadyumu'na dönmüş olacak.

KUPALARLA GELEN DÖNÜŞ

Enzo Maresca'nın kariyerindeki en dikkat çekici başarılar arasında Leicester City ile elde ettiği Premier Lig bileti yer aldı. İtalyan teknik adam ayrıca Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.

Manchester City yönetiminin, Guardiola sonrası dönemde kulübün oyun sistemini koruyabilecek bir isim tercih ettiği ve Maresca'nın kulüp yapısını yakından bilmesinin bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. İngiliz ekibinin teknik direktör değişimini sezon bitmeden resmiyete dökmesi bekleniyor.

