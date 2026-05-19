Sane'den Galatasaray itirafı: "Transferde erken davrandılar"
Leroy Sane, Galatasaray’a transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alman yıldız, sarı-kırmızılı kulüple kararını aylar öncesinden verdiğini söylerken, kendisine hissettirilen güvenin transferde belirleyici olduğunu ifade etti.
- Galatasaray'ın geçen sezon bedelsiz transfer ettiği Leroy Sane, Bayern Münih'teki sözleşmesi bitmeden 6 ay önce sarı-kırmızılı kulübün kendisiyle temasa geçtiğini açıkladı.
- Alman futbolcu, bonservisinin elinde olması nedeniyle birçok kulüpten teklif aldığını ancak Galatasaray'ın erken hareketi sayesinde kararını sezon bitmeden verdiğini belirtti.
- Sane, Galatasaray Sportif Direktörü Abdullah Avcı'nın 6 ay öncesinden kendisiyle iletişime geçtiğini ve kulübün iyi bir his verdiğini söyledi.
- 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla 43 resmi maçta 7 gol atıp 9 asist yaptı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, transfer süreciyle ilgili konuştu. Bayern Münih ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından birçok kulüpten teklif aldığını belirten Alman futbolcu, Galatasaray'ın kendisiyle çok erken temasa geçtiğini söyledi.
Sane açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bonservisim elimde olacağı için 6 ay öncesinden birçok kulüp benimle temas kurmaya başlamıştı. Ben sezonu bitirmeyi düşünüyordum, ona odaklanmıştım. Abdullah Ağabey daha 6 ay öncesinde bana ulaştı zaten. Aslında o dönem direkt kararımı vermiştim. Çünkü Galatasaray bana çok iyi bir his verdi."
GALATASARAY ERKEN HAREKET ETTİ
Sarı-kırmızılı yönetimin transferde erken davranması, yıldız futbolcunun karar sürecinde önemli rol oynadı. Avrupa'dan farklı kulüplerin ilgisine rağmen Galatasaray'ın yaklaşımından etkilenen Sane, sezon tamamlanmadan tercihini büyük ölçüde netleştirdiğini açıkladı.
Geçen sezon Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman oyuncu, bonservis bedeli ödenmeden Galatasaray kadrosuna dahil edilmişti. Transfer, Avrupa futbolunda yaz döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri olmuştu.
SEZON PERFORMANSI
30 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 43 resmi maçta görev aldı. Sane, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 9 da asist üretti. Teknik heyetin hücum hattındaki önemli parçalarından biri olan yıldız futbolcu, özellikle büyük maçlardaki performansıyla öne çıktı.