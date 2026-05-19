Sane'den Galatasaray itirafı: "Transferde erken davrandılar"

30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla 43 resmi maçta 7 gol atıp 9 asist yaptı.

Sane, Galatasaray Sportif Direktörü Abdullah Avcı'nın 6 ay öncesinden kendisiyle iletişime geçtiğini ve kulübün iyi bir his verdiğini söyledi.

Alman futbolcu, bonservisinin elinde olması nedeniyle birçok kulüpten teklif aldığını ancak Galatasaray'ın erken hareketi sayesinde kararını sezon bitmeden verdiğini belirtti.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, transfer süreciyle ilgili konuştu. Bayern Münih ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından birçok kulüpten teklif aldığını belirten Alman futbolcu, Galatasaray'ın kendisiyle çok erken temasa geçtiğini söyledi.