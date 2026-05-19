İngiltere'de casusluk sonrası men! Hull City'nin yeni rakibi Middlesbrough
Championship play-off finalinde Hull City’nin rakibi değişti. Southampton’ın casusluk suçlaması sonrası finalden men edildiği, Middlesbrough’nun Wembley’de Hull City’nin rakibi olduğu açıklandı.
- Southampton, Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough'yu 2-1 yenerek finale yükselmesine rağmen casusluk suçlamasıyla finalden men edildi.
- Middlesbrough'nun EFL'ye yaptığı itiraz kabul edilerek Southampton'ın yerine finale alındı.
- Hull City'nin Premier Lig'e yükselme play-off finalindeki rakibi Middlesbrough oldu.
- Final maçı 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
- Karşılaşmanın başlama saati henüz açıklanmadı.
Championship'te Premier Lig'e yükselme yolunda final heyecanı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Hull City'nin finaldeki rakibi değişti.
SOUTHAMPTON FİNALDEN MEN EDİLDİ
Play-off yarı finalinde Middlesbrough'yu 2-1 mağlup ederek finale yükselen Southampton hakkında yapılan itiraz sonuçlandı. Middlesbrough, karşılaşmanın ardından EFL'ye başvurarak Southampton'ı casuslukla suçlamıştı.
MIDDLESBROUGH FİNALE ALINDI
Federasyonun yaptığı inceleme sonrası Middlesbrough'nun itirazı kabul edildi.
Southampton'ın suçlu bulunmasının ardından finalden men edildiği ve Hull City'nin rakibinin Middlesbrough olduğu belirtildi.
FİNAL WEMBLEY'DE OYNANACAK
Hull City ile Middlesbrough arasındaki final mücadelesi 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmanın başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı ifade edildi.