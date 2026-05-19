22 senelik hasret bitti! Arsenal Premier League şampiyonu
İngiltere'de bir devir sona erdi. Arsenal, son olarak 2003'te kazandığı şampiyonluğun ardından Manchester City'nin Bournemouth ile 1-1 berabere kalması sonrası mutlu sona ulaştı. Topçular, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Hızlı Özet Göster
- Manchester City, Premier League'in 37. hafta maçında Bournemouth'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluğu Arsenal'e kaptırdı.
- Arsenal, 2004'ten bu yana ilk kez Premier League şampiyonluğuna ulaşarak tarihindeki 14. zaferini elde etti.
- Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 22 yıl sonra zirvede yer aldı.
- Arsenal, 30 Mayıs'ta Puskas Arena'da PSG ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.
- Arsenal, sezonun son haftasında Crystal Palace deplasmanına çıkacak.
Dünyanın en prestijli ligi İngiltere Premier League'de şampiyon belli oldu. 37. hafta maçında Bournemouth'a konuk olan Manchester City, Eli Junior Kroupi'nin 39. dakikadaki golü ile geriye düştü. 90'da Haaland skoru eşitledi. Maviler sahadan 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sonuçla şampiyonluğu Arsenal'e kaptırdı.
YILLAR SONRA GELEN SEVİNÇ
Tarihinde 13 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Arsenal, 14. zaferine bu karşılaşmanın ardından ulaşmayı başardı. Mikel Arteta ve ekibi, 2004'te kaldırılan kupadan 22 yıl sonra adını zirveye yazdırdı.
SIRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Ligde yıllardır süren özlemini sona erdiren Topçular artık gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. 30 Mayıs'ta PSG ile Puskas Arena'da 30 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak olan Londra ekibi, mutluluğunu katlamak amacında.
RAKİP CRYSTAL PALACE
Arsenal, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Premier League'in son haftasında Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Ev sahibi ekip mücadele öncesinde 45 puanda bulunuyor.
ARSENAL'İN ŞAMPİYONLUK SONRASI PAYLAŞIMI
The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
Hull City'nin yeni rakibi Middlesbrough
Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü belli oldu