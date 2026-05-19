CANLI YAYIN
Geri

22 senelik hasret bitti! Arsenal Premier League şampiyonu

İngiltere'de bir devir sona erdi. Arsenal, son olarak 2003'te kazandığı şampiyonluğun ardından Manchester City'nin Bournemouth ile 1-1 berabere kalması sonrası mutlu sona ulaştı. Topçular, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
22 senelik hasret bitti! Arsenal Premier League şampiyonu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Manchester City, Premier League'in 37. hafta maçında Bournemouth'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluğu Arsenal'e kaptırdı.
  • Arsenal, 2004'ten bu yana ilk kez Premier League şampiyonluğuna ulaşarak tarihindeki 14. zaferini elde etti.
  • Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 22 yıl sonra zirvede yer aldı.
  • Arsenal, 30 Mayıs'ta Puskas Arena'da PSG ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.
  • Arsenal, sezonun son haftasında Crystal Palace deplasmanına çıkacak.

Dünyanın en prestijli ligi İngiltere Premier League'de şampiyon belli oldu. 37. hafta maçında Bournemouth'a konuk olan Manchester City, Eli Junior Kroupi'nin 39. dakikadaki golü ile geriye düştü. 90'da Haaland skoru eşitledi. Maviler sahadan 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sonuçla şampiyonluğu Arsenal'e kaptırdı.

Erling Haaland büyük üzüntü yaşadı

YILLAR SONRA GELEN SEVİNÇ

Tarihinde 13 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Arsenal, 14. zaferine bu karşılaşmanın ardından ulaşmayı başardı. Mikel Arteta ve ekibi, 2004'te kaldırılan kupadan 22 yıl sonra adını zirveye yazdırdı.

Arsenal 22 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşadı

SIRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Ligde yıllardır süren özlemini sona erdiren Topçular artık gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. 30 Mayıs'ta PSG ile Puskas Arena'da 30 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak olan Londra ekibi, mutluluğunu katlamak amacında.

Arsenal Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile karşılaşacak

RAKİP CRYSTAL PALACE

Arsenal, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Premier League'in son haftasında Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Ev sahibi ekip mücadele öncesinde 45 puanda bulunuyor.

ARSENAL'İN ŞAMPİYONLUK SONRASI PAYLAŞIMI

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
22 senelik hasret bitti! Arsenal Premier League şampiyonu-5 22 senelik hasret bitti! Arsenal Premier League şampiyonu-6 22 senelik hasret bitti! Arsenal Premier League şampiyonu-7
İngiltere'de casusluk sonrası men! Hull City'nin yeni rakibi Middlesbrough
SONRAKİ HABER

Hull City'nin yeni rakibi Middlesbrough

 Beşiktaş'ta Önder Özen dönemi! Serkan Reçber sonrası anlaşma sağlandı
ÖNCEKİ HABER

Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü belli oldu
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler