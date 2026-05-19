22 senelik hasret bitti! Arsenal Premier League şampiyonu

Arsenal, 2004'ten bu yana ilk kez Premier League şampiyonluğuna ulaşarak tarihindeki 14. zaferini elde etti.

Dünyanın en prestijli ligi İngiltere Premier League'de şampiyon belli oldu. 37. hafta maçında Bournemouth'a konuk olan Manchester City, Eli Junior Kroupi'nin 39. dakikadaki golü ile geriye düştü. 90'da Haaland skoru eşitledi. Maviler sahadan 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sonuçla şampiyonluğu Arsenal'e kaptırdı.