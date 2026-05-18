Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2026-2027 Süper Lig sezon takvimi

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken dev kulüplerin gözü kulağı TFF'nin açıklayacağı transfer takvimine çevrildi. Yeni sezonun 14 Ağustos'ta başlayacağı Süper Lig'de, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kadro planlaması için resmi adımları bekliyor. Peki futbolda yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig yeni sezon takvimi ve transfer dönemine dair son detaylar.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihini 14 Ağustos 2026 olarak belirledi.
  • Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer takvimini açıklamasını bekliyor.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp transfer çalışmalarını hızlandırdı.
  • Kulüpler, yaz transfer döneminin başlamasıyla transfer hamlelerini netleştirmeyi hedefliyor.
  • Transfer dönemi tarihleri henüz açıklanmasa da geçmiş sezonlara göre planlamalar yapılıyor.

Türkiye'de futbol gündemi yeni sezon hazırlıklarıyla hareketlenirken, Süper Lig kulüpleri gözünü Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı transfer takvimine çevirdi. 2026-2027 sezonu öncesinde kadro planlamalarını sürdüren kulüpler, özellikle yaz transfer döneminin başlayacağı tarihi yakından takip ediyor.

Süper Lig’de yeni sezon 14 Ağustos 2026’da başlayacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok ekipte transfer çalışmaları şimdiden hız kazanmış durumda. Teknik heyetlerin raporları doğrultusunda temaslarını sürdüren kulüpler, resmi sürecin başlamasıyla birlikte transfer hamlelerini netleştirmeyi hedefliyor.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON 14 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sezon takvimine göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi 14 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Ligin ilk yarısı ise 18-21 Aralık tarihleri arasında oynanacak 16. hafta karşılaşmalarının ardından tamamlanacak. Böylece takımlar, yeni sezon öncesindeki hazırlık programlarını resmi fikstüre göre şekillendirmeye başladı.

TRANSFER DÖNEMİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TFF tarafından 2026-2027 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerinin tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak son yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında yaz transfer döneminin yine benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.

Geçmiş sezonlarda yaz transfer süreci genellikle haziran ayının son günlerinde açılırken, eylül ayının ortalarına kadar devam etmişti. Kulüplerin mevcut planlamalarını da bu takvime göre yaptığı belirtiliyor.

BÜYÜK KULÜPLER ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Transfer döneminin resmen başlamamış olmasına rağmen Süper Lig ekipleri oyuncu izleme, ön görüşme ve kadro planlama süreçlerini sürdürüyor.

Özellikle şampiyonluk hedefleyen takımların, sezon başlamadan önce eksik bölgelerini tamamlamak istediği öğrenildi. Yerli ve yabancı oyuncu havuzu üzerinde yoğun mesai harcayan kulüplerin, transfer takviminin açıklanmasıyla birlikte resmi adımlarını hızlandırması bekleniyor.

Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Spor

