İşte Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakipleri netleşti. Sarı-lacivertliler Sturm Graz, Hearts veya Polonya Ligi ikincisiyle eşleşebilir.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakipleri Sturm Graz, Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olarak belirlendi.
- Aston Villa’nın Avrupa Ligi ve Premier Lig performansı, Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerini etkileyebilir.
- Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran 2026’da yapılacak ve maçlar 21-22 Temmuz 2026’da başlayacak.
- Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu’nu geçerse 3. Ön Eleme Turu’nda Sparta Prag, NEC veya diğer turdan gelen rakiplerle karşılaşabilir.
- Play-off turuna yükselmesi halinde Fenerbahçe, Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos gibi güçlü rakiplerle eşleşebilir.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi yolculuğuna temmuz ayında başlayacak.
3 MUHTEMEL RAKİP VAR
Fenerbahçe'nin mevcut senaryodaki muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.
Polonya'da Fenerbahçe'nin karşısına çıkabilecek takımlar ise Gornik Zabrze, Jagiellonia veya Rakow olarak öne çıkıyor.
ASTON VILLA SENARYOSU
Eşleşme havuzunda Aston Villa'nın Avrupa Ligi ve Premier Lig performansı belirleyici olacak.
Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesi halinde Bodo/Glimt ile Olympiakos otomatik olarak bir üst tura yükselecek.
Bu senaryoda Sturm Graz, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasından çıkacak. Sarı-lacivertlilerin rakipleri Hearts ve Polonya Ligi ikincisiyle sınırlı kalacak.
KURA 17 HAZİRAN'DA
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran 2026'da yapılacak.
İlk maçlar 21-22 Temmuz 2026'da oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.
3. ÖN ELEMEDE OLASI RAKİPLER
Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde 3. Ön Eleme Turu'na yükselecek.
Bu turda sarı-lacivertlilerin en olası rakipleri Sparta Prag, NEC ve 2. Ön Eleme Turu'nu geçen Sturm Graz, Hearts veya Polonya Ligi ikincisi olacak.
PLAY-OFF TURUNDA DA ZOR RAKİPLER VAR
Fenerbahçe'nin play-off turuna kalması halinde eşleşme havuzu daha da sertleşecek.
Bu aşamada Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos gibi güçlü rakipler de devreye girecek. Play-off turuna yükselecek toplam 6 takım, Şampiyonlar Ligi lig aşaması için karşı karşıya gelecek.