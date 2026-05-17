İşte Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri

Bu turda sarı-lacivertlilerin en olası rakipleri Sparta Prag, NEC ve 2. Ön Eleme Turu'nu geçen Sturm Graz, Hearts veya Polonya Ligi ikincisi olacak.

Fenerbahçe'nin hedefi yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak

PLAY-OFF TURUNDA DA ZOR RAKİPLER VAR

Fenerbahçe'nin play-off turuna kalması halinde eşleşme havuzu daha da sertleşecek.

Bu aşamada Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos gibi güçlü rakipler de devreye girecek. Play-off turuna yükselecek toplam 6 takım, Şampiyonlar Ligi lig aşaması için karşı karşıya gelecek.

