Çorluspor 1947 2. Lig biletini tek golle aldı
Nesine 3. Lig play-off finalinde Malatya Yeşilyurtspor’u 1-0 mağlup eden Çorluspor 1947, gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele etme hakkı kazandı. Başkentte oynanan finalin kaderini Muhammet Arslantaş’ın golü belirledi.
Nesine 3. Lig 1. ve 2. Grup play-off final karşılaşmasında Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf Tekirdağ temsilcisi oldu.
FİNALİN KADERİNİ ARSLANTAŞ BELİRLEDİ
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koyarken savunma güvenliği ön planda tutuldu. Mücadelenin büyük kısmı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Çorluspor 1947'de sahneye çıkan 25 yaşındaki forvet Muhammet Arslantaş, 78. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.
Kalan dakikalarda Malatya Yeşilyurtspor beraberlik için baskı kurmaya çalışsa da Çorluspor 1947 savunması hata yapmadı. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca final, Tekirdağ ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
ÇORLUSPOR 1947 ADINI 2. LİG'E YAZDIRDI
Bu sonucun ardından Çorluspor 1947, Nesine 3. Lig play-offlarını başarıyla tamamlayarak TFF 2. Lig'e yükseldi. Tekirdağ temsilcisi, gelecek sezon yeni liginde mücadele edecek ve üst lig hedefi için sahaya çıkacak.
Finalden mağlubiyetle ayrılan Malatya Yeşilyurtspor ise yoluna 3. Lig'de devam edecek. Ankara'daki kritik mücadele, Çorluspor 1947 taraftarlarının büyük sevinciyle sona erdi.