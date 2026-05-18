Çorluspor 1947 2. Lig biletini tek golle aldı

Çorluspor 1947, Nesine 3. Lig 1. ve 2. Grup play-off finalinde Malatya Yeşilyurtspor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.

Final maçı Eryaman Stadyumu'nda oynandı ve Çorluspor 1947'nin golünü 78. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.

Malatya Yeşilyurtspor, kalan dakikalarda beraberlik için baskı kurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Çorluspor 1947, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Malatya Yeşilyurtspor, 3. Lig'de yoluna devam edecek.

Nesine 3. Lig 1. ve 2. Grup play-off final karşılaşmasında Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf Tekirdağ temsilcisi oldu.