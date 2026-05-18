Bursaspor transferde büyük oynuyor! Hedefte Fransız yıldız Olivier Giroud var
Trendyol 1’inci Lig’e yükselen Bursaspor, yeni sezon öncesi ses getirecek bir transfer için harekete geçti. Yeşil-beyazlı yönetimin, Lille ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Olivier Giroud ile video konferans üzerinden görüşme yaptığı öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmesinin ardından kadro planlamasında dikkat çekici adımlar atıyor.
- Kulüp, Fransız golcü Olivier Giroud için transfer girişimlerine başladı ve oyuncuyla video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
- Görüşmede, sportif proje ve kulübün gelecek hedefleri ele alındı, Giroud'un kariyeri ve marka değerinin takıma katkı sağlayacağı düşünülüyor.
- Yönetim, Giroud transferiyle hem hücum gücünü artırmayı hem de taraftar ilgisini yeniden üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
- Giroud'un transfer edilmesi halinde forma ve lisanslı ürün satışlarında artış bekleniyor, transfer görüşmelerinin yakında netleşmesi planlanıyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayarak yeniden Trendyol 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor, kadro planlamasında dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Yeni sezonda yalnızca ligde kalıcı olmayı değil, üst sıraları zorlayacak bir yapı kurmayı hedefleyen yeşil-beyazlı ekip, hücum hattı için dünya futbolunun tanınan isimlerinden birine yöneldi.
Bursaspor yönetimi Fransız golcü Olivier Giroud için girişimlere başladı. Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille forması giyen deneyimli santrforun sözleşmesinin sona ermesinin ardından temasların hız kazandığı belirtildi.
YÖNETİMDEN VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMESİ
Haberde, Başkan Enes Çelik ve kurmaylarının 39 yaşındaki futbolcu ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Görüşmede hem sportif proje hem de kulübün gelecek hedeflerinin masaya yatırıldığı aktarıldı.
Bursaspor cephesi, tecrübeli oyuncunun kariyeri ve marka değerinin takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyor. Yönetimin, Giroud transferiyle yalnızca hücum gücünü artırmayı değil, aynı zamanda taraftar ilgisini yeniden üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.
HEDEF SADECE SAHA İÇİ DEĞİL
Yeşil-beyazlıların planında transferin ekonomik getirisi de önemli yer tutuyor. Kulüp yönetiminin, Olivier Giroud gibi dünya çapında tanınan bir ismin transfer edilmesi halinde forma ve lisanslı ürün satışlarında ciddi artış beklediği öğrenildi.
Kariyerinde Arsenal, Chelsea ve AC Milan gibi önemli kulüplerde forma giyen Giroud, Fransa Milli Takımı'nın da en golcü oyuncuları arasında yer alıyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Bursaspor yönetiminin süreci kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.