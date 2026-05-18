Bursaspor transferde büyük oynuyor! Hedefte Fransız yıldız Olivier Giroud var

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayarak yeniden Trendyol 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor, kadro planlamasında dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Yeni sezonda yalnızca ligde kalıcı olmayı değil, üst sıraları zorlayacak bir yapı kurmayı hedefleyen yeşil-beyazlı ekip, hücum hattı için dünya futbolunun tanınan isimlerinden birine yöneldi. Bursaspor yönetimi Fransız golcü Olivier Giroud için girişimlere başladı. Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille forması giyen deneyimli santrforun sözleşmesinin sona ermesinin ardından temasların hız kazandığı belirtildi.

Giroud'un sözleşmesi sona eriyor.

YÖNETİMDEN VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMESİ Haberde, Başkan Enes Çelik ve kurmaylarının 39 yaşındaki futbolcu ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Görüşmede hem sportif proje hem de kulübün gelecek hedeflerinin masaya yatırıldığı aktarıldı. Bursaspor cephesi, tecrübeli oyuncunun kariyeri ve marka değerinin takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyor. Yönetimin, Giroud transferiyle yalnızca hücum gücünü artırmayı değil, aynı zamanda taraftar ilgisini yeniden üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.