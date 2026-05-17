Jose Mourinho’dan Real Madrid açıklaması geldi: "Menajerim görüşüyor"
Portekiz Premier Ligi’nde sezonu üçüncü sırada tamamlayan Benfica’da Jose Mourinho’nun geleceği netlik kazanmadı. Deneyimli teknik adam, Benfica’dan yeni sözleşme teklifi aldığını açıklarken Real Madrid iddialarıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında deplasmanda Estoril'i 3-1 mağlup eden Benfica, sezonu 80 puanla üçüncü sırada tamamladı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili gündemdeki iddialara açıklık getirdi.
Bir süredir eski kulübü Real Madrid ile adı anılan 63 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica'da kalma ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi. Mourinho, kulüpten resmi sözleşme yenileme teklifi aldığını belirtirken kararını kısa süre içinde vereceğini ifade etti.
BENFICA'DAN YENİ TEKLİF GELDİ
Basın toplantısında yöneltilen "Benfica'da kalacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Mourinho, geleceği konusunda henüz kesin karar vermediğini söyledi.
Portekizli teknik adam, "Bilmiyorum, öğrendiğim zaman söylerim. Devam etme ihtimali var. Gelecek hafta neler olacağını görmek istiyorum. Benfica'dan sözleşme yenileme teklifi aldım ve bunu çok değerli buluyorum. Son haftalarda geleceğimle ilgili konuşmak istemedim ama hiçbirimiz aptal değiliz" ifadelerini kullandı.
Mourinho'nun açıklamaları, Benfica yönetiminin deneyimli teknik adamla yola devam etmek istediğini de ortaya koydu.
REAL MADRID İDDİALARINA YANIT VERDİ
Jose Mourinho, son günlerde İspanyol basınında yer alan Real Madrid iddialarıyla ilgili de doğrudan konuştu. Deneyimli teknik adam, şu ana kadar Real Madrid Başkanı ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.
Mourinho, "Ortada bazı gelişmeler var ancak imzalanmış bir sözleşme yok. Masada resmi bir teklif yok. Real Madrid Başkanı veya kulüp yapısındaki önemli isimlerle doğrudan görüşmedim. Şu anda elimde bulunan tek somut durum Benfica'dan gelen devam teklifidir" dedi.
Öte yandan Portekizli çalıştırıcı, menajeri Jorge Mendes'in Real Madrid yönetimiyle temas kurduğunu da doğruladı.
Benfica ile bir yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Mourinho, "Şu anda Benfica'da kalmam yüzde 99 kesin gibi görünüyor. Çünkü geçerli bir sözleşmem var ve kulübün teklifini henüz detaylı incelemedim. Ancak menajerim teklifin oldukça iyi olduğunu söyledi. Real Madrid tarafında ise şu an için resmi bir durum yok. Yine de Jorge Mendes ile Real Madrid yönetimi arasında görüşmeler yapılıyor" açıklamasını yaptı.