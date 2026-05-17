Bir süredir eski kulübü Real Madrid ile adı anılan 63 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica'da kalma ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi. Mourinho, kulüpten resmi sözleşme yenileme teklifi aldığını belirtirken kararını kısa süre içinde vereceğini ifade etti.

Portekizli teknik adam, "Bilmiyorum, öğrendiğim zaman söylerim. Devam etme ihtimali var. Gelecek hafta neler olacağını görmek istiyorum. Benfica'dan sözleşme yenileme teklifi aldım ve bunu çok değerli buluyorum. Son haftalarda geleceğimle ilgili konuşmak istemedim ama hiçbirimiz aptal değiliz" ifadelerini kullandı.

Mourinho Benfica'da sezonu yenilgisiz tamamladı.

REAL MADRID İDDİALARINA YANIT VERDİ

Jose Mourinho, son günlerde İspanyol basınında yer alan Real Madrid iddialarıyla ilgili de doğrudan konuştu. Deneyimli teknik adam, şu ana kadar Real Madrid Başkanı ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

Mourinho, "Ortada bazı gelişmeler var ancak imzalanmış bir sözleşme yok. Masada resmi bir teklif yok. Real Madrid Başkanı veya kulüp yapısındaki önemli isimlerle doğrudan görüşmedim. Şu anda elimde bulunan tek somut durum Benfica'dan gelen devam teklifidir" dedi.