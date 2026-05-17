Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye ayrılık şartı! Dönmeye sıcak bakıyor
Aziz Yıldırım cephesinde teknik direktör çalışmaları hız kazanırken Jorge Jesus yeniden gündeme geldi. Sezon sonunda Al Nassr’dan ayrılması beklenen deneyimli teknik adamın, Portekiz Milli Takımı ihtimalinin gerçekleşmemesi halinde Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, teknik direktör konusunda ortaya atılan iddialar gündemi hareketlendirdi. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezon planlamaları sürerken, sarı-lacivertlilerde daha önce görev yapan Jorge Jesus'un adı yeniden öne çıktı.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin başında yer alan Portekizli teknik adam, özellikle oynattığı hücum futboluyla taraftarın önemli bölümünün beğenisini kazanmıştı. 71 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılacağı belirtilirken, bu gelişmenin ardından Fenerbahçe ihtimali yeniden konuşulmaya başlandı.
AZİZ YILDIRIM CEPHESİNDE JESUS PLANI
İddialara göre Jorge Jesus'u takımın başında görmek isteyen isimlerin başında Aziz Yıldırım geliyor. Deneyimli teknik adamın önceliğinin Portekiz Milli Takımı olduğu aktarılırken, federasyonda oluşabilecek olası teknik direktör değişikliği için beklemede olduğu ifade edildi.
Daha önce de milli takım hedefini açık şekilde dile getiren Jesus'un, kariyer planlamasında bu isteğinden vazgeçmediği öğrenildi. Ancak Portekiz seçeneğinin gerçekleşmemesi halinde Fenerbahçe'ye dönüş ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiği kaydedildi.
Portekiz basınında yer alan bilgilere göre Jesus'un, olası bir Fenerbahçe anlaşmasında kontratına özel bir madde ekletmek istediği belirtildi. Tecrübeli hocanın, Portekiz Milli Takımı'ndan teklif gelmesi durumunda ayrılığı kolaylaştıracak bir çıkış maddesi talep ettiği öne sürüldü.
YARIM KALAN HEDEFİNİ TAMAMLAMAK İSTİYOR
Jorge Jesus'un Fenerbahçe dönemini "yarım kalan hikaye" olarak gördüğü ve yeniden sarı-lacivertli takımda görev almaya olumlu baktığı ifade edildi. Deneyimli teknik adamın alternatifleri arasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da bulunduğu aktarıldı.
Jesus, Fenerbahçe'de görev yaptığı 2022-2023 sezonunda 53 resmi karşılaşmada 2.23 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler aynı sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 10 yıllık kupa hasretini sona erdirdi.
Avrupa Ligi'nde grubunu 14 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elendi. Öte yandan Jesus yönetiminde İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor gibi yerli oyuncuların performansında önemli yükseliş yaşandı. Büyük maç performansında ise sarı-lacivertliler; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 6 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi.