Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye ayrılık şartı! Dönmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, teknik direktör konusunda ortaya atılan iddialar gündemi hareketlendirdi. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezon planlamaları sürerken, sarı-lacivertlilerde daha önce görev yapan Jorge Jesus'un adı yeniden öne çıktı.

Jorge Jesus Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

AZİZ YILDIRIM CEPHESİNDE JESUS PLANI

İddialara göre Jorge Jesus'u takımın başında görmek isteyen isimlerin başında Aziz Yıldırım geliyor. Deneyimli teknik adamın önceliğinin Portekiz Milli Takımı olduğu aktarılırken, federasyonda oluşabilecek olası teknik direktör değişikliği için beklemede olduğu ifade edildi.

Daha önce de milli takım hedefini açık şekilde dile getiren Jesus'un, kariyer planlamasında bu isteğinden vazgeçmediği öğrenildi. Ancak Portekiz seçeneğinin gerçekleşmemesi halinde Fenerbahçe'ye dönüş ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiği kaydedildi.

Portekiz basınında yer alan bilgilere göre Jesus'un, olası bir Fenerbahçe anlaşmasında kontratına özel bir madde ekletmek istediği belirtildi. Tecrübeli hocanın, Portekiz Milli Takımı'ndan teklif gelmesi durumunda ayrılığı kolaylaştıracak bir çıkış maddesi talep ettiği öne sürüldü.