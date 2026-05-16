Bilal Erdoğan’dan gençlere dünya çapında hedef mesajı
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin sporla bağının zayıfladığına dikkat çekerek, geleneksel sporların yeni nesilleri yeniden spora yönlendirebilecek güçlü bir alan sunduğunu söyledi. Erdoğan, geleneksel sporların yalnızca spor faaliyeti değil, aynı zamanda kimlik, kültür ve medeniyet aktarımı açısından da önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.
- Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin yarısının sporla ilişki kurmadığını ve bu oranın kız çocuklarında daha yüksek olduğunu belirtti.
- Erdoğan, geleneksel sporların kültürel yönüyle spora ilgi duymayan kesimleri sporla buluşturabileceğini ifade etti.
- İstanbul'daki okçuluk kulüplerinin yoğun talep nedeniyle mevcut alanlarının ve ekipmanlarının yetersiz kaldığı belirtildi.
- Türkiye, Çin'de düzenlenen dünya okçuluk şampiyonası ikinci ayağında en çok madalya kazanan ülke olarak Çin ve Kore'yi geride bıraktı.
- Erdoğan, Türkiye'nin geldiği güç noktasının her alanda dünya çapında iş yapma zorunluluğunu getirdiğini söyledi.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençler üzerinde yapılan araştırmalarda sporla ilişki kurmayan ciddi bir kesim bulunduğunu belirtti. Erdoğan, bu tablonun özellikle kız çocukları ve genç kızlarda daha belirgin olduğunu ifade ederek, geleneksel sporların bu kesimleri yeniden sporla buluşturabileceğini söyledi.
Erdoğan, "Biz gençlerde özellikle yaptığımız araştırmalarda şunu görüyoruz. Gençlerin yarısı ne izleyerek ne yaparak sporla ilişki kurmuyor. Bunun için de kızların oranı daha yüksek. dünya
Biz geleneksel sporlarla mesela spora yeniden angaje olabileceğini düşünüyoruz. Bu disengaje olmuş, artık sporla ilişkisi kalmamış kesimlerin veya sporla hiç ilişki kurmamış da olabilir." dedi.
Geleneksel sporların kültürel yönüyle gençlere daha farklı bir kapı açtığını belirten Erdoğan, bu alanın yeni nesillerin sporla iletişim kurmasını kolaylaştırabileceğini dile getirdi.
Erdoğan, "Dolayısıyla bu kültürel tonlarıyla daha güzel bir belki konsept getiriyor ve böylelikle daha çok gencimizin sporlarla iletişim kurmasını, ilişki kurmasını sağlamış oluyoruz.
Ama bunu yaparken işte o medeniyet iddiasına da bir parantez açmış oluyorsunuz. Kendi kimliğinizi, kültürünüzü yeni nesillere aktarmak için bir fırsat yakalamış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İÇİN DÜNYA ÇAPINDA HEDEF VURGUSU
Bilal Erdoğan, dünyada çok ciddi bir rekabet yaşandığını belirterek Türkiye'nin geldiği noktanın her alanda daha dirençli, daha iddialı ve daha büyük hedeflerle hareket etmeyi gerektirdiğini söyledi.
Erdoğan, gençlere artık dünya çapında düşünmeleri gerektiğini anlatmaya çalıştığını belirterek, "Halbuki dünyada çok ciddi bir rekabet var. O rekabete hazırlanmak için daha dirençli, daha iddialı olmak zorundayız ve hedeflerimizi daha yukarılara koymak zorundayız. Gençlere şunu söylemeye çalışıyorum artık:
Bakın Türkiye'nin geldiği cesamet, geldiği güç noktası, profili, bizim her alanda yaptığımız işleri dünyanın en iyisi olma iddiasıyla yapma zorunluluğunu bize aslında dayatıyor." diye konuştu.
Türkiye'nin artık bölgesel güç, merkez ülke ve sözüne itibar edilen bir ülke konumunda olduğunu kaydeden Erdoğan, bu tablonun her alanda çalışan insanlara da daha büyük bir sorumluluk yüklediğini belirtti.
Erdoğan, "Şu anda biz böyle bir ara yerdeyiz; bölgesel güç, merkez ülke, sözüne itibar edilen, bölgesine nizam vermesi beklenen Türkiye konumundayız. Ama bunu yapmak için 7'den 70'e her sektörde, her alanda çalışan insanımızın, gencimizin de iddiasının dünya çapında 'Yaptığım işi en iyi yapan kim? En iyi nerede yapılıyor? Ben bunu daha iyi nasıl yaparım? Bunu daha iyi yapmak için kendi meşrebime, kendi inancıma, kendi kültürüme göre kendimi nasıl hazırlamalıyım?' olması gerekir." dedi.
Bazı imkanların gençlerin hedeflere hazırlanmasını desteklerken iç motivasyonu zayıflatabileceğine de dikkati çeken Erdoğan, "İşte bazı imkanların varlığı belki sizi bu iddialara hazırlanmak için desteklerken, sizin ona yönelik iç motivasyonunuzu zayıflatabiliyor. Belki gençlerin zorluğu bu alanda olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
"MESELE CİRİT OYNAMAK DEĞİL"
Geleneksel sporların yalnızca bir spor dalı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, asıl meselenin gelenekteki ruhu bugünün imkanları ve rekabet ortamıyla buluşturmak olduğunu söyledi.
Erdoğan, "Çünkü mesele inanın yani ciriti oynamak değil, mesele geleneksel okçuluk yapmak değil. Mesele geleneksel güreşlerimizi eski ihtişamıyla, eski şenliğiyle, eski katılımıyla yapmak değil. Veya işte Türkiye'de en büyük rekabet bugün diyelim futbolda Galatasaray'la Fenerbahçe arasındayken iki Cirit takımı arasındaki rekabetin en az o kadar bilinmesi meselesi değil." dedi.
Erdoğan, geleneksel sporların genç nesillerin zihninde, kalbinde ve gönlünde karşılık bulmasının önemine işaret ederek, "Mesele gelenekte bize ait olan ruhu bugünün imkanlarıyla, bugünün rekabetiyle, bugünün dünyasıyla buluşturacak nüveyi bugünün genç neslinin dimağına yerleştirmek, kafasına, kalbine, gönlüne yerleştirmek." ifadelerini kullandı.
OKÇULUKTA YOĞUN TALEP: KULÜPLER YETİŞEMİYOR
Bilal Erdoğan, İstanbul'daki okçuluk kulüplerine yönelik talebin ciddi şekilde arttığını belirtti. Kulüplerin mevcut alanlarının gelen taleplere cevap vermekte yetersiz kaldığını söyleyen Erdoğan, ekipman konusunda da yoğunluk yaşandığını ifade etti.
Erdoğan, "Yani gerçekten bugün İstanbul'daki okçuluk kulüplerinin yerleri yetmiyor. Gelen herkesin talebine cevap veremiyorlar ve yeni yerler arayışındalar. Ekipman yetiştiremiyorlar, ekipmanlar daha hızlı eskiyor, özellikle başlangıç ekipmanları." dedi.
"TÜRKİYE ÇİN'İ DE KORE'Yİ DE GEÇTİ"
Okçulukta hem geleneksel yay hem olimpik yay hem de makaralı yay alanında güçlü bir sinerji oluştuğunu belirten Erdoğan, bu ilginin uluslararası başarıya da yansıdığını söyledi.
Erdoğan, "Artıyor. Talep artıyor ve okçulukta gerçekten hem geleneksel yayla olan hem Olimpik yayla ve makaralı yayla olan okçulukta böyle bir sinerji var. Birbirini de besliyor gerçekten. O da bize daha çok madalya getiriyor." diye konuştu.
Türkiye'nin okçulukta son dönemde önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Erdoğan, Çin'de düzenlenen dünya şampiyonası ikinci ayağında Türkiye'nin en çok madalya kazanan ülke olduğunu söyledi.
Erdoğan, "İşte Çin'deki en son dünya şampiyonası ikinci ayağında Türkiye birinci oldu. En çok madalyayı kazanarak Çin'i de Kore'yi de geçerek. Bu büyük bir başarı. Bu başarının devamı gelecek. Los Angeles Olimpiyatları'nda da bu başarının geldiği noktayı göreceğiz. Sporcularımıza çok güveniyoruz, çok iyi çalışıyorlar, çok formdalar, çok iyi bir ekip havası var." dedi.