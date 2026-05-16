Bilal Erdoğan’dan gençlere dünya çapında hedef mesajı

Türkiye, Çin'de düzenlenen dünya okçuluk şampiyonası ikinci ayağında en çok madalya kazanan ülke olarak Çin ve Kore'yi geride bıraktı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin yarısının sporla ilişki kurmadığını ve bu oranın kız çocuklarında daha yüksek olduğunu belirtti.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençler üzerinde yapılan araştırmalarda sporla ilişki kurmayan ciddi bir kesim bulunduğunu belirtti. Erdoğan, bu tablonun özellikle kız çocukları ve genç kızlarda daha belirgin olduğunu ifade ederek, geleneksel sporların bu kesimleri yeniden sporla buluşturabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Biz gençlerde özellikle yaptığımız araştırmalarda şunu görüyoruz. Gençlerin yarısı ne izleyerek ne yaparak sporla ilişki kurmuyor. Bunun için de kızların oranı daha yüksek. dünya

Biz geleneksel sporlarla mesela spora yeniden angaje olabileceğini düşünüyoruz. Bu disengaje olmuş, artık sporla ilişkisi kalmamış kesimlerin veya sporla hiç ilişki kurmamış da olabilir." dedi.

Geleneksel sporların kültürel yönüyle gençlere daha farklı bir kapı açtığını belirten Erdoğan, bu alanın yeni nesillerin sporla iletişim kurmasını kolaylaştırabileceğini dile getirdi.

Erdoğan, "Dolayısıyla bu kültürel tonlarıyla daha güzel bir belki konsept getiriyor ve böylelikle daha çok gencimizin sporlarla iletişim kurmasını, ilişki kurmasını sağlamış oluyoruz.

Ama bunu yaparken işte o medeniyet iddiasına da bir parantez açmış oluyorsunuz. Kendi kimliğinizi, kültürünüzü yeni nesillere aktarmak için bir fırsat yakalamış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.