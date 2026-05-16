Ergin Ataman’dan Hapoel başkanına sert yanıt: "Kapa çeneni"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ergin Ataman, Mykonos galibiyeti sonrası basın toplantısında Ofer Yannay'a yanıt verdi.

Ataman, Yannay'ın kendisi hakkındaki yorumlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Panathinaikos koçu Ataman, EuroLeague başarılarını hatırlatarak Yannay'ı eleştirdi.

Ataman, Hapoel'in yüksek bütçesine rağmen başarı garantisi olmadığını ifade etti.

Gerilim, Ataman'ın TJ Shorts hakkındaki açıklamalarına Yannay'ın tepkisiyle başladı.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Mykonos'u mağlup eden Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli başantrenör, Ofer Yannay'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sonrası sessizliğini bozdu. Ataman, Yannay'ın kendisi hakkında konuşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Hapoel başkanının yalnızca kendi takımına odaklanması gerektiğini söyledi. Tecrübeli koç, "Seni tanımıyorum, belki iyi birisindir ama çok saygısızsın. Kendi takımınla, kendi koçunla ve oyuncularınla ilgilen. Bu EuroLeague'deki ilk sezonundu. Benim hakkımda konuşmaya hakkın yok" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman EuroLeague'e play-off turunda veda etti.

BU MANTALİTEYLE KAZANAMAZSIN Panathinaikos çalıştırıcısı, kariyerindeki EuroLeague başarılarını da hatırlatarak Yannay'a sert eleştiriler yöneltti. Üç kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığını vurgulayan Ataman, Hapoel'in gelecek sezon için konuşulan yüksek bütçesine rağmen başarı garantisi olmadığını dile getirdi. Ataman açıklamasında, "Gelecek sezon için bütçenizin 75 milyon euro olacağını duydum. İyi şanslar. Ancak bu mantaliteyle 75 değil, 100 milyon euro bütçen olsa bile hiçbir şey kazanamazsın. Asla benim seviyeme gelemezsin. Benim üç EuroLeague şampiyonluğum var. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş." dedi.