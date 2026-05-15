Galatasaray'da 26. şampiyonluk şöleni: Kupa töreni saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

Kulüp, "Dört Dörtlük Gece" organizasyonu için bilet satış detaylarını da duyurdu. Taraftarlar biletlerini passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

Bilet satışlarında ilk öncelik kombine ve VIP kombine sahiplerine verildi. Daha sonra GSPlus Premium ve GSPara kullanıcıları için özel satış süreci başlatıldı.

DUA LİPA İDDİASI GÜNDEMDE

Kutlama gecesine ilişkin en çok konuşulan konulardan biri ise sahne alacak isimler oldu. DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı kesinleşirken, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın da geceye katılabileceği öne sürüldü.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray yönetimi, Dua Lipa'ya kısa süreli bir sahne performansı için yaklaşık 2 milyon dolarlık teklif yaptı. Ancak kulüp tarafından konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan Emir Can İğrek, Mustafa Ceceli ve bazı futbolcuların özel şovlarla geceye renk katabileceği konuşuluyor.

