Galatasaray'da 26. şampiyonluk şöleni: Kupa töreni saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?
Galatasaray, 26. şampiyonluğunu 15 Mayıs 2026 Cuma günü RAMS Park’ta kutluyor. "Dört Dörtlük Gece" etkinliğinde bilet fiyatları 190,50 TL ile 19.050 TL arasında değişirken Dua Lipa sürprizi heyecan yarattı. İşte saat 19.05’te başlayacak Galatasaray şampiyonluk kutlaması program akışı ve bilet satış detayları.
Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlamasının ardından şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla birlikte yaşamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle 26. şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilerken gözler şimdi düzenlenecek dev kutlama organizasyonuna çevrildi. Kulübün "Dört Dörtlük Gece" adıyla duyurduğu etkinlikte kupa töreninden konserlere kadar birçok sürpriz yer alacak.
KUTLAMALAR RAMS PARK'TA YAPILACAK
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması, 15 Mayıs 2026 Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, organizasyonun başlangıç saatini ise kulübün kuruluş yılına gönderme yaparak 19.05 olarak belirledi.
Taraftarların gün boyu sürecek etkinliklerle birlikte şampiyonluk atmosferini yaşayacağı gecede, kupa töreni de büyük bir şölen eşliğinde yapılacak.
GÜN BOYU SÜRECEK ORGANİZASYON PLANLANDI
Kutlamaların ilk bölümü Galatasaray Lisesi'nde başlayacak. Taraftar kortejiyle birlikte şehirde şampiyonluk havası oluşturulacak, ardından etkinlikler RAMS Park'a taşınacak.
Planlanan program akışı şöyle:
- 15.00'te Galatasaray Lisesi'nden kortej yürüyüşü başlayacak.
- 18.00'de RAMS Park kapıları açılacak.
- 19.05'te DJ Suat Ateşdağlı performansı eşliğinde futbolcular sahaya çıkacak.
- 20.30'da Galatasaray, Süper Lig şampiyonluk kupasını kaldıracak.
- 22.00'de ise gece havai fişek gösterileriyle sona erecek.
BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI
Kulüp, "Dört Dörtlük Gece" organizasyonu için bilet satış detaylarını da duyurdu. Taraftarlar biletlerini passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.
Açıklanan fiyatlar şu şekilde:
|Tribün Bölgesi
|Bilet Fiyatı
|Saha İçi Paket
|19.050 TL
|Doğu - Batı Alt Tribün
|1.905 TL
|Doğu - Batı Üst Tribün
|500 TL
|Kuzey - Güney Kale Arkası
|190,50 TL
Saha içi paket alan taraftarlara özel ürünlerin de hediye edileceği belirtildi.
SATIŞ TAKVİMİ BELLİ OLDU
Bilet satışlarında ilk öncelik kombine ve VIP kombine sahiplerine verildi. Daha sonra GSPlus Premium ve GSPara kullanıcıları için özel satış süreci başlatıldı.
Genel satışlar 13 Mayıs 2026 saat 09.00 itibarıyla tüm taraftarlara açıldı.
Kulüp ayrıca loca sahipleriyle sponsor hesaplarının koltuk tanımlama işlemlerini ücretsiz şekilde gerçekleştirebileceğini açıkladı.
DUA LİPA İDDİASI GÜNDEMDE
Kutlama gecesine ilişkin en çok konuşulan konulardan biri ise sahne alacak isimler oldu. DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı kesinleşirken, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın da geceye katılabileceği öne sürüldü.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray yönetimi, Dua Lipa'ya kısa süreli bir sahne performansı için yaklaşık 2 milyon dolarlık teklif yaptı. Ancak kulüp tarafından konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Öte yandan Emir Can İğrek, Mustafa Ceceli ve bazı futbolcuların özel şovlarla geceye renk katabileceği konuşuluyor.