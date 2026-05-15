1. Lig'de finalin adı belli oldu! Çorum FK Bodrum FK'yı 2-0 ile eledi

Karşılaşmada ilk devre 0-0 bitti. Gol perdesini 81'de Arda Hilmi Şengül açtı. Müsabaka 1-0 sona erdi ve uzatmaya gitti.

Dakikalar 99'u gösterirken bu kez sahneye Braian Samudio, farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.

Çorum FK, 24 Mayıs'ta Esenler Erokspor ile Konya'da karşılaşacak.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Serdar Gürler (Braian Samudio dk. 73), Pedrinho (Ferhat Yazgan dk. 100), Fredy, Mame Thiam (Yusuf Erdoğan dk. 73), Oğuz Gürbulak (Ahmed Ildız dk. 73), Burak Çoban (Danijel Aleksic dk. 117)

Yedekler: Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, Ibrahim Zubairu, Kerem Kalafat, Hüseyin Akınay

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Bodrum FK: Diogo Sousa, Arlind Ajeti, Berşan Yavuzay (Alper Potuk dk. 106), Cenk Şen (Mert Yılmaz dk. 91), Mustafa Erdilman (Omar Imeri dk. 87), Yusuf Sertkaya (İsmail Tarım dk. 115), Gökdeniz Bayrakdar (Pedro Brazao dk. 72), Dino Hotic (Ege Bilsel dk. 60), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi

Yedekler: Osman Haqi, Bahri Tosun, Furkan Akay, Emirhan Arkutcu

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Goller: Arda Şengül (dk. 81), Braian Samudio (dk. 99) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Pedrinho, Yusuf Erdoğan, İbrahim Sehic, Erkan Kaş, Burak Çoban, Ahmed Ildız, Fredy (Çorum FK), Taulant Seferi, Gökdeniz Bayrakdar, Pedro Brazao (Bodrum FK)

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor