1. Lig'de finalin adı belli oldu! Çorum FK Bodrum FK'yı 2-0 ile eledi
Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden kırmızı siyahlılar, rakibini normal sürede aynı skorla yendi. Uzatmaya giden mücadelede bir gol daha atarak Esenler Erokspor'un rakibi oldu.
Karşılaşmada ilk devre 0-0 bitti. Gol perdesini 81'de Arda Hilmi Şengül açtı. Müsabaka 1-0 sona erdi ve uzatmaya gitti.
Dakikalar 99'u gösterirken bu kez sahneye Braian Samudio, farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.
Çorum FK, 24 Mayıs'ta Esenler Erokspor ile Konya'da karşılaşacak.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Bilal Gölen
Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Serdar Gürler (Braian Samudio dk. 73), Pedrinho (Ferhat Yazgan dk. 100), Fredy, Mame Thiam (Yusuf Erdoğan dk. 73), Oğuz Gürbulak (Ahmed Ildız dk. 73), Burak Çoban (Danijel Aleksic dk. 117)
Yedekler: Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, Ibrahim Zubairu, Kerem Kalafat, Hüseyin Akınay
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Bodrum FK: Diogo Sousa, Arlind Ajeti, Berşan Yavuzay (Alper Potuk dk. 106), Cenk Şen (Mert Yılmaz dk. 91), Mustafa Erdilman (Omar Imeri dk. 87), Yusuf Sertkaya (İsmail Tarım dk. 115), Gökdeniz Bayrakdar (Pedro Brazao dk. 72), Dino Hotic (Ege Bilsel dk. 60), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi
Yedekler: Osman Haqi, Bahri Tosun, Furkan Akay, Emirhan Arkutcu
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Goller: Arda Şengül (dk. 81), Braian Samudio (dk. 99) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Pedrinho, Yusuf Erdoğan, İbrahim Sehic, Erkan Kaş, Burak Çoban, Ahmed Ildız, Fredy (Çorum FK), Taulant Seferi, Gökdeniz Bayrakdar, Pedro Brazao (Bodrum FK)
