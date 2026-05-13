Arda Güler nisan ayının zirvesinde! Real Madrid'de en iyi oyuncu seçildi
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’de nisan ayının oyuncusu seçildi. İspanyol devinin paylaşımına taraftarlardan övgü dolu yorumlar geldi. Yıldız futbolcunun ayın değil sezonun futbolcusu olduğu ifade edildi.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği performansın karşılığını aldı. Milli yıldız, İspanyol devi tarafından nisan ayının oyuncusu seçildi.
REAL MADRID RESMEN AÇIKLADI
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü."
BAYERN MAÇI GÜNDEM OLMUŞTU
Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Munich karşısında attığı gollerle dünya gündemine oturmuştu.
Milli futbolcu, biri orta sahadan diğeri frikikten olmak üzere kaydettiği iki golle Alman devinin efsane kalecisi Manuel Neuer'e zor anlar yaşatmıştı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük etkileşim aldı. Başta İspanyol futbolseverler olmak üzere birçok taraftar Arda Güler için övgü dolu yorumlarda bulundu.
İşte dikkat çeken yorumlardan bazıları:
"Hak ettin altın çocuk."
"Özel oyuncu, özel yetenek."
"Arda Güler nisan ayının değil, sezonun oyuncusu."
"Fenerbahçe'nin harika çocuğundan La Liga'nın en parlak yıldızına..."
"Bu sadece başlangıç. Geleceğin Ballon d'Or adayı."
DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLANIYOR
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Arda Güler'in, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına odaklandığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.