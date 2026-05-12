Real Madrid Başkanı Florentino Perez seçim kararı açıkladı

Perez, Negreira davasını futbol tarihinin en büyük yolsuzluk vakası olarak nitelendirdi ve konunun UEFA'ya taşınacağını açıkladı.

Perez, Real Madrid'in yönetimine müdahale etmek isteyen çevreler olduğunu savundu ve socios'ların söz sahibi olduğunu vurguladı.

Florentino Perez, Real Madrid başkanlığından ayrılmayacağını belirterek seçim çağrısı yaptı. Perez, "Size üzülerek söylüyorum ki istifa etmeyeceğim. Yeni seçimler çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Perez, 2000 yılından bu yana kulübün üyelerin kontrolünde kalması için çalıştığını vurguladı.

Florentino Perez'in kulübü, son maçında Barcelona'ya yenildi

MOURINHO SORUSUNA YANIT

Perez, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Deneyimli başkan, "Jose Mourinho'yu mu getiriyoruz? Şu anda sürecin o aşamasında değiliz. Real Madrid'i elimizden almak istiyorlar ama biz onun üyelere ait olmasını istiyoruz" dedi.

SAĞLIK İDDİALARINA SERT TEPKİ

Florentino Perez, hakkında çıkan sağlık iddialarını da sert sözlerle yalanladı. Perez, bazı kişilerin kendisi hakkında hasta olduğu ya da kanser olduğu yönünde söylentiler yaydığını belirterek "Sağlığım mükemmel" açıklamasını yaptı. Deneyimli başkan, "Sabah erken kalkarım ve en son yatarım. Hayvan gibi çalışıyorum" sözleriyle görev motivasyonunu vurguladı.