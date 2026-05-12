Real Madrid Başkanı Florentino Perez seçim kararı açıkladı
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, acil koduyla düzenlediği basın toplantısında istifa etmeyeceğini açıkladı. Perez, seçim çağrısı yaparken Mourinho iddiaları, sağlık söylentileri, medya eleştirileri ve Negreira davası hakkında sert ifadeler kullandı.
Kupasız geçen ve saha dışı tartışmaların öne çıktığı son 2 sezonun ardından Real Madrid'de başkan Florentino Perez kameraların karşısına geçti. Acil koduyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Perez, istifa iddialarına net yanıt verdi.
"İSTİFA ETMİYORUM, SEÇİME GİDİYORUM"
Florentino Perez, Real Madrid başkanlığından ayrılmayacağını belirterek seçim çağrısı yaptı. Perez, "Size üzülerek söylüyorum ki istifa etmeyeceğim. Yeni seçimler çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Perez, 2000 yılından bu yana kulübün üyelerin kontrolünde kalması için çalıştığını vurguladı.
MOURINHO SORUSUNA YANIT
Perez, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Deneyimli başkan, "Jose Mourinho'yu mu getiriyoruz? Şu anda sürecin o aşamasında değiliz. Real Madrid'i elimizden almak istiyorlar ama biz onun üyelere ait olmasını istiyoruz" dedi.
SAĞLIK İDDİALARINA SERT TEPKİ
Florentino Perez, hakkında çıkan sağlık iddialarını da sert sözlerle yalanladı. Perez, bazı kişilerin kendisi hakkında hasta olduğu ya da kanser olduğu yönünde söylentiler yaydığını belirterek "Sağlığım mükemmel" açıklamasını yaptı. Deneyimli başkan, "Sabah erken kalkarım ve en son yatarım. Hayvan gibi çalışıyorum" sözleriyle görev motivasyonunu vurguladı.
"BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRDÜM"
Real Madrid'in yönetimine müdahale etmek isteyen çevreler olduğunu savunan Perez, "Bu filmi daha önce de gördüm. Ben olduğum sürece Real Madrid'de söz socios'lardadır" ifadelerini kullandı.
Perez, başkanlığı döneminde futbol ve basketbolda toplam 66 kupa kazanıldığını hatırlattı.
NEGREIRA DAVASI ÇIKIŞI
Barcelona merkezli Negreira davası hakkında da konuşan Perez, süreci "futbol tarihinin en büyük yolsuzluk vakası" olarak nitelendirdi. Real Madrid Başkanı, konunun UEFA'ya taşınacağını belirterek bu dosyanın unutulamayacağını söyledi.
MEDYAYA AĞIR ELEŞTİRİ
Perez, bazı medya kuruluşlarının Real Madrid'e ve kendisine sistematik şekilde saldırdığını savundu. Özellikle Relevo ve ABC üzerinden sert eleştirilerde bulunan Perez, ABC aboneliğini iptal etmeye karar verdiğini açıkladı.
SÜPER LİG VURGUSU
Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Perez, "Süper Lig ile herkes kazanır çünkü UEFA ile iş birliği yapıyoruz" diyerek Real Madrid'in futbol dünyasındaki marka değerine dikkat çekti.