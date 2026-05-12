Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny'e Dünya Kupası şoku!
Çekya Milli Takımı’nın geniş aday kadrosunda yer almadığı öne sürülen Vaclav Cerny’nin Beşiktaş’taki geleceği de belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı yönetimin kararı Sergen Yalçın’ın raporuna göre vereceği öğrenildi.
- Vaclav Cerny, 2026 Dünya Kupası hazırlık kampı için Çek Cumhuriyeti'nin geniş aday kadrosuna alınmadı.
- Teknik direktör Miroslav Koubek, Cerny'yi İrlanda ve Danimarka ile oynanan play-off maçlarında da tercih etmemişti.
- Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, ilk 11'e girmekte zorlanıyor ve teknik heyetin kararları yakından takip ediliyor.
- Beşiktaş yönetimi, Cerny'nin geleceği hakkında Sergen Yalçın'ın vereceği rapora göre karar alacak.
- Vaclav Cerny, bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması sürerken Vaclav Cerny ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Çek basınında yer alan haberlere göre deneyimli futbolcu, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oluşturulan geniş aday kadroda kendisine yer bulamadı.
MİLLİ TAKIM PLANLARINDA YOK
Teknik direktör Miroslav Koubek'in, daha önce İrlanda ve Danimarka ile oynanan kritik play-off karşılaşmalarında da tercih etmediği Vaclav Cerny'yi turnuva planlarına dahil etmediği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte 28 yaşındaki futbolcunun milli takımdaki yerini kaybettiği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TA DA ZORLANIYOR
Vaclav Cerny'nin kulüp kariyerinde de sancılı bir süreç yaşadığı aktarıldı. Çek futbolcunun, son dönemde Beşiktaş'ta ilk 11'e girmekte zorlandığı ve teknik heyetin kararlarını yakından takip ettiği öğrenildi.
KARAR SERGEN YALÇIN'IN
Siyah-beyazlı yönetimin oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği rapora göre şekillendireceği belirtildi. Haberde, Sergen Yalçın'ın takımın başında kalması halinde beklentilerin altında kalan Cerny için gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği ifade edildi.
33 MAÇTA 14 GOLE KATKI
Vaclav Cerny, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 33 resmi maça çıktı. Çekyalı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 de asist yaptı.