Paulo Dybala'dan transfer itirafı: Son maçım olabilir

Roma’nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Parma maçı sonrası geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, Lazio derbisinin taraftar önündeki son maçı olabileceğini söyledi.

  • Paulo Dybala, Parma maçı sonrası Roma'daki geleceği hakkında belirsizlik sinyalleri verdi.
  • Dybala, Lazio derbisinin Roma taraftarları önünde son maçı olabileceğini söyledi.
  • Arjantinli futbolcu, sözleşmesinde geleceğiyle ilgili belirsizlik olduğunu belirtti.
  • Roma kulübünden yeni sözleşme konusunda Dybala'ya herhangi bir temas olmadı.
  • Dybala'nın adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Boca Juniors ile anılıyor.

Roma forması giyen Paulo Dybala, Parma karşılaşmasının ardından geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız, Roma kariyerinin sona erebileceğinin sinyallerini verdi.

"MUHTEMELEN SON MAÇIM"

Dybala, geleceği ve yeni sözleşme durumuyla ilgili gelen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, "Ben de bilmek isterdim ama hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen Lazio derbisi, Roma taraftarlarının önünde oynayacağım son maç olacak..." ifadelerini kullandı.

Paulo Dybala ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürüldü

"SÖZLEŞMEDE BÖYLE YAZIYOR"

Açıklamalarının ardından kendisine sözleşmeyle ilgili kararın verilip verilmediği soruldu.

Dybala ise bu soruya, "Hayır ama sözleşmede böyle yazıyor." cevabını verdi.

Arjantinli futbolcu, kendi düşüncesiyle ilgili soruya ise "Düşüncemi kendime saklıyorum. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

ROMA'DAN TEMAS YOK

Deneyimli yıldız, kulüpten yeni sözleşme konusunda herhangi bir temas gelip gelmediğiyle ilgili soruya ise kısa ve net şekilde "Hayır." cevabını verdi.

Bu açıklama İtalya'da ayrılık ihtimalini güçlendiren gelişme olarak yorumlandı.

Paulo Dybala'nın kontratı sona eriyor

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİALARI

Paulo Dybala'nın adı son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.

Arjantin basınında ayrıca Boca Juniors ihtimali de gündeme gelmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Dybala, Roma formasıyla bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı.

Tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

