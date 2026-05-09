Dybala'nın adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Boca Juniors ile anılıyor.

Roma kulübünden yeni sözleşme konusunda Dybala'ya herhangi bir temas olmadı.

Arjantinli futbolcu, sözleşmesinde geleceğiyle ilgili belirsizlik olduğunu belirtti.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, "Ben de bilmek isterdim ama hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen Lazio derbisi, Roma taraftarlarının önünde oynayacağım son maç olacak..." ifadelerini kullandı.

Dybala, geleceği ve yeni sözleşme durumuyla ilgili gelen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Roma forması giyen Paulo Dybala, Parma karşılaşmasının ardından geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Paulo Dybala ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürüldü

"SÖZLEŞMEDE BÖYLE YAZIYOR"

Açıklamalarının ardından kendisine sözleşmeyle ilgili kararın verilip verilmediği soruldu.

Dybala ise bu soruya, "Hayır ama sözleşmede böyle yazıyor." cevabını verdi.

Arjantinli futbolcu, kendi düşüncesiyle ilgili soruya ise "Düşüncemi kendime saklıyorum. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

ROMA'DAN TEMAS YOK

Deneyimli yıldız, kulüpten yeni sözleşme konusunda herhangi bir temas gelip gelmediğiyle ilgili soruya ise kısa ve net şekilde "Hayır." cevabını verdi.

Bu açıklama İtalya'da ayrılık ihtimalini güçlendiren gelişme olarak yorumlandı.