Barcelona ile Real Madrid, La Lig'nın şampiyonluk maçında kozlarını paylaşıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: J.Garcia, E.Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Gavi, Pedri, Rashford, Olmo, Lopez, Lewandowski.
Real Madrid: Courtois, F.Garcia, Huijsen, Rüdiger, Alexander Arnold, Bellingham, Camavinga, Thiago, Vinicius Jr, Brahim, Gonzalo.
REAL MADRID'DE 7 EKSİK
Real Madrid'de Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappe, Rodrygo, Eder Militao, Dani Carvajal ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
BARCELONA'DA 2 EKSİK
Barcelona'da ise Lamine Yamal ile Andreas Christensen'in sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.
BERABERLİK YETİYOR
La Lig'da 88 puanı bulunan Barcelona, Real Madrid karşısında 1 puan dahi alırsa sezonu şampiyon tamamlayacak. 4 hafta kala 11 puan farkı elinde bulunduran Katalanlar, evinde ezeli rakibini yenerek coşkuyu daha da katlamak amacında.
MADRID PRESTİJ İÇİN SAHADA
Bu sezon hem Barca'nın gerisinde kalan hem de Şampiyonlar Ligi'nden elenen Real Madrid ise dev derbi öncesinde Valverde ve Tchouameni arasında yaşanan olayla gündeme geldi. Kulüp, iki futbolcuya da 500 bin euro ceza kesti. Bu nedenle takım zorlu deplasmanda kazanarak evine mutlu dönmenin hesaplarını yapıyor.
