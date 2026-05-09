Barcelona - Real Madrid | CANLI El Classico şampiyonluk maçı

İspanya 1. futbol ligi La Liga'da şampiyonun belirlenebileceği tarihi bir akşam futbolseverlerin karşısında. Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip berabere kalsa dahi sezonu zirvede tamamlayacak. Konuk takım ise itibarı açısından çok önemli olan bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak amacında. Barcelona - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Barcelona ile Real Madrid, La Liga'nın şampiyonluk maçında karşı karşıya geliyor.
  • Real Madrid'de Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappe dahil 7 oyuncu sakatlık nedeniyle kadroda yok.
  • Barcelona'da Lamine Yamal ve Andreas Christensen sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek.
  • Barcelona, Real Madrid karşısında alacağı 1 puanla sezonu şampiyon tamamlayacak.
  • Real Madrid, prestij için sahada olup Valverde ve Tchouameni arasında yaşanan olayla gündeme geldi.

Barcelona ile Real Madrid, La Lig'nın şampiyonluk maçında kozlarını paylaşıyor.

Barcelona'ya şampiyonluk için beraberlik yetiyor

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J.Garcia, E.Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Gavi, Pedri, Rashford, Olmo, Lopez, Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, F.Garcia, Huijsen, Rüdiger, Alexander Arnold, Bellingham, Camavinga, Thiago, Vinicius Jr, Brahim, Gonzalo.

Vinicius Junior takımının en önemli gol silahı

REAL MADRID'DE 7 EKSİK

Real Madrid'de Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappe, Rodrygo, Eder Militao, Dani Carvajal ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

BARCELONA'DA 2 EKSİK

Barcelona'da ise Lamine Yamal ile Andreas Christensen'in sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Barcelona Real Madrid'in 11 puan önünde bulunuyor

BERABERLİK YETİYOR

La Lig'da 88 puanı bulunan Barcelona, Real Madrid karşısında 1 puan dahi alırsa sezonu şampiyon tamamlayacak. 4 hafta kala 11 puan farkı elinde bulunduran Katalanlar, evinde ezeli rakibini yenerek coşkuyu daha da katlamak amacında.

MADRID PRESTİJ İÇİN SAHADA

Bu sezon hem Barca'nın gerisinde kalan hem de Şampiyonlar Ligi'nden elenen Real Madrid ise dev derbi öncesinde Valverde ve Tchouameni arasında yaşanan olayla gündeme geldi. Kulüp, iki futbolcuya da 500 bin euro ceza kesti. Bu nedenle takım zorlu deplasmanda kazanarak evine mutlu dönmenin hesaplarını yapıyor.

