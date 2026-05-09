Barcelona Real Madrid'in 11 puan önünde bulunuyor

BERABERLİK YETİYOR

La Lig'da 88 puanı bulunan Barcelona, Real Madrid karşısında 1 puan dahi alırsa sezonu şampiyon tamamlayacak. 4 hafta kala 11 puan farkı elinde bulunduran Katalanlar, evinde ezeli rakibini yenerek coşkuyu daha da katlamak amacında.

MADRID PRESTİJ İÇİN SAHADA

Bu sezon hem Barca'nın gerisinde kalan hem de Şampiyonlar Ligi'nden elenen Real Madrid ise dev derbi öncesinde Valverde ve Tchouameni arasında yaşanan olayla gündeme geldi. Kulüp, iki futbolcuya da 500 bin euro ceza kesti. Bu nedenle takım zorlu deplasmanda kazanarak evine mutlu dönmenin hesaplarını yapıyor.

