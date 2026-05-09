Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu Paulo Dybala'nın geleceği netleşmeye başladı. Arjantinli yıldızın önceliği Roma'da kalmak.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Paulo Dybala için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili kararını büyük ölçüde verdiği belirtildi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY TEKLİF YAPTI
Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Boca Juniors, yıldız futbolcuya resmi teklif sundu.
Haberde iki Türk kulübünün Dybala'ya oldukça yüksek maaş teklif ettiği aktarıldı. Ancak deneyimli oyuncunun bu tekliflere henüz olumlu dönüş yapmadığı ifade edildi.
DYBALA'NIN ÖNCELİĞİ ROMA
32 yaşındaki futbolcunun kariyerine AS Roma formasıyla devam etmek istediği kaydedildi.
Dybala'nın, Roma yönetiminden yeni sözleşme konusunda somut bir adım beklediği ve "Roma'da kalmak istiyorum" mesajını kulübe ilettiği öne sürüldü.
ROMA MAAŞTA İNDİRİM PLANLIYOR
Roma yönetiminin ise yeni sözleşme görüşmelerinde maaş indirimi talep etmeyi planladığı belirtildi.
Bu sezon yaklaşık 15 milyon euro kazanan Arjantinli yıldız için İtalyan ekibinin 2.5 ila 3 milyon euro arasında yeni bir maaş önerisinde bulunabileceği ifade edildi.
SON 3 MAÇ KRİTİK
Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken sezonun kalan son 3 maçındaki performansın da sözleşme sürecinde belirleyici olacağı aktarıldı.
Kariyerinde Juventus, Palermo ve Instituto formaları da giyen Dybala, 2022 yılında Roma'ya transfer olmuştu.