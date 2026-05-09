İtalyan basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili kararını büyük ölçüde verdiği belirtildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Paulo Dybala için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Paulo Dybala ile Boca Juniors da ilgileniyor

FENERBAHÇE VE GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Boca Juniors, yıldız futbolcuya resmi teklif sundu.

Haberde iki Türk kulübünün Dybala'ya oldukça yüksek maaş teklif ettiği aktarıldı. Ancak deneyimli oyuncunun bu tekliflere henüz olumlu dönüş yapmadığı ifade edildi.