Okan Buruk, hem futbolcu hem teknik direktör olarak aynı başarıyı yaşayan isim oldu.

Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste 4 şampiyonluk yaşayarak Fatih Terim'in rekorunu egale etti.

Buruk da sarı-kırmızılı ekibi 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında zirveye taşıyarak aynı başarıyı yakaladı.

Fatih Terim, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında Galatasaray ile art arda 4 kez şampiyon olmuştu.

Okan Buruk futbolculuğu sonrası teknik direktörlüğünde de 4. kez şampiyon oldu

HEM FUTBOLCU HEM TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BAŞARDI

Okan Buruk'un başarısını özel kılan detaylardan biri de aynı başarıyı hem futbolcu hem teknik direktör olarak yaşamış olması oldu.

Fatih Terim'in 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemde Galatasaray forması giyen Buruk, yıllar sonra bu kez kulübeye geçerek aynı başarıyı teknik adam olarak tekrarladı.