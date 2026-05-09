CANLI YAYIN
Geri

Okan Buruk'tan tarihi başarı! Galatasaray'da futbolculuk sonrası 4 şampiyonluk daha

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray böylece toplamda 26. şampiyonluğunu kazanırken, deneyimli teknik adam da kulüp tarihine geçti. Buruk'un futbolcuyken de 4 şampiyonluğu bulunuyordu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Okan Buruk'tan tarihi başarı! Galatasaray'da futbolculuk sonrası 4 şampiyonluk daha
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste 4 şampiyonluk yaşayarak Fatih Terim'in rekorunu egale etti.
  • Buruk, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Galatasaray'ı zirveye taşıdı.
  • Okan Buruk, hem futbolcu hem teknik direktör olarak aynı başarıyı yaşayan isim oldu.
  • Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
  • Buruk, Süper Lig tarihinde üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu.

Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste 4 şampiyonluk yaşayarak Fatih Terim'in rekorunu egale etti.

Fatih Terim, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında Galatasaray ile art arda 4 kez şampiyon olmuştu.

Buruk da sarı-kırmızılı ekibi 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında zirveye taşıyarak aynı başarıyı yakaladı.

Okan Buruk futbolculuğu sonrası teknik direktörlüğünde de 4. kez şampiyon oldu

HEM FUTBOLCU HEM TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BAŞARDI

Okan Buruk'un başarısını özel kılan detaylardan biri de aynı başarıyı hem futbolcu hem teknik direktör olarak yaşamış olması oldu.

Fatih Terim'in 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemde Galatasaray forması giyen Buruk, yıllar sonra bu kez kulübeye geçerek aynı başarıyı teknik adam olarak tekrarladı.

Galatasaray'ın başında 4. sezonunu yaşayan Okan Buruk, rakiplerine kupa fırsatı tanımadı

AVRUPA'DA DA DİKKAT ÇEKTİ

2022 yılında Galatasaray'ın başına geçen 52 yaşındaki teknik adam, yalnızca ligde değil Avrupa'da da önemli sonuçlar aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselerek dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Okan Buruk gelecek sezon da 5. şampiyonluğunu kazanıp ilke imza atmak amacında

TARİHE GEÇEN BAŞARI

Okan Buruk, Süper Lig tarihinde üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör olarak Türk futbol tarihindeki yerini aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, gelecek sezon Galatasaray ile üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyecek.

Galatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyasporu 4-2 yendiGalatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyasporu 4-2 yendi
Galatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyaspor'u 4-2 yendi

Türkiye sarı-kırmızı! İstanbul'dan Erzurum'a yurdun dört bir yanında şampiyonluk kutlamaları
SONRAKİ HABER

Yurdun dört bir yanında şampiyonluk kutlamaları

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler