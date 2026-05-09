Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste 4 şampiyonluk yaşayarak Fatih Terim'in rekorunu egale etti.
Fatih Terim, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında Galatasaray ile art arda 4 kez şampiyon olmuştu.
Buruk da sarı-kırmızılı ekibi 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında zirveye taşıyarak aynı başarıyı yakaladı.
HEM FUTBOLCU HEM TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BAŞARDI
Okan Buruk'un başarısını özel kılan detaylardan biri de aynı başarıyı hem futbolcu hem teknik direktör olarak yaşamış olması oldu.
Fatih Terim'in 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemde Galatasaray forması giyen Buruk, yıllar sonra bu kez kulübeye geçerek aynı başarıyı teknik adam olarak tekrarladı.
AVRUPA'DA DA DİKKAT ÇEKTİ
2022 yılında Galatasaray'ın başına geçen 52 yaşındaki teknik adam, yalnızca ligde değil Avrupa'da da önemli sonuçlar aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselerek dikkat çekici bir performans ortaya koydu.
TARİHE GEÇEN BAŞARI
Okan Buruk, Süper Lig tarihinde üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör olarak Türk futbol tarihindeki yerini aldı.
Deneyimli çalıştırıcı, gelecek sezon Galatasaray ile üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyecek.