2026 EuroLeague Final Four maç takvimi: Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman?

THY EuroLeague play-off serisinde Zalgiris’i 3-1 ile geçen Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez Final Four vizesi aldı. Son şampiyon unvanıyla Atina’ya gidecek olan sarı-lacivertlilerin yarı finaldeki rakibi ise Olympiakos oldu. Peki 2026 EuroLeague Final Four maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte merak edilenler.

2026 EuroLeague Final Four maç takvimi: Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman?
  • Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinde Zalgiris'i 3-1 yenerek üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e yükseldi.
  • Sarı-lacivertli takım, 2014-2015 sezonundan bu yana sekizinci kez Final Four'a ulaşarak Avrupa basketbolundaki istikrarını sürdürdü.
  • Başantrenör Sarunas Jasikevicius, teknik direktör olarak kariyerinde yedinci kez Dörtlü Final'e katılacak.
  • 2026 EuroLeague Final Four, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Atina'daki Telekom Center'da düzenlenecek.
  • Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de normal sezonu lider tamamlayan Olympiakos ile eşleşti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinde Zalgiris'i geçerek üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun zirvesindeki istikrarını sürdürürken kulüp tarihine geçen bir başarıya daha imza attı.

Normal sezonu 38 maçta aldığı 24 galibiyetle dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, Litvanya temsilcisi karşısında seriyi 3-1 kazanarak adını son dört takım arasına yazdırdı. Kanarya, şimdi gözünü Atina'da düzenlenecek organizasyona çevirdi.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris serisini geçerek üst üste üçüncü kez Final Four’a kaldı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

AVRUPA'DA İSTİKRARIN ADI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son yılların en istikrarlı takımlarından biri olmayı sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonundan bu yana sekizinci kez Dörtlü Final bileti aldı.

Daha önce 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024 ve 2025 sezonlarında son dört takım arasına kalan Fenerbahçe, 2026'da da aynı başarıyı tekrarladı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 2017 ve 2025 yıllarında kupaya uzanan sarı-lacivertliler, bu sezon da şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague’de son 11 sezonda sekizinci kez son dört takım arasına girdi.

JASİKEVİCİUS GELENEĞİ SÜRÜYOR

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ise kariyerindeki bir başka önemli başarıya ulaştı. Litvanyalı çalıştırıcı, başantrenör olarak yedinci kez Dörtlü Final sahnesinde yer alacak.

Jasikevicius, ilk Final Four deneyimini 2018 yılında Zalgiris'in başında yaşamıştı. Deneyimli koç, daha sonra Barcelona ile üst üste üç kez son dört takım arasına kalmayı başardı. Son üç sezonda ise aynı başarıyı Fenerbahçe Beko ile tekrarladı.

Litvanyalı antrenör, EuroLeague kariyerindeki ilk şampiyonluğunu geçen sezon sarı-lacivertli ekiple kazanmıştı.

Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerinde yedinci kez Final Four heyecanı yaşayacak.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR NEREDE OYNANACAK?

2026 EuroLeague Final Four organizasyonu, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan Dörtlü Final'e, Panathinaikos'un iç saha maçlarını oynadığı Telekom Center ev sahipliği yapacak.

Rakip Olympiakos

Fenerbahçe Beko, Atina'daki Dörtlü Final organizasyonunda normal sezonu lider tamamlayan Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında EuroLeague tarihine geçen unutulmaz bir final de bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 2017 yılında İstanbul'da oynanan finalde Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek kulüp tarihinin ilk EuroLeague şampiyonluğunu elde etmişti.

Şimdi gözler yeniden Avrupa'nın en büyük sahnesinde olacak. Fenerbahçe Beko, son şampiyon unvanını koruyup bir kez daha kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.

