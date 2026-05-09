2026 EuroLeague Final Four, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Atina'daki Telekom Center'da düzenlenecek.

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de normal sezonu lider tamamlayan Olympiakos ile eşleşti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinde Zalgiris'i geçerek üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun zirvesindeki istikrarını sürdürürken kulüp tarihine geçen bir başarıya daha imza attı. Normal sezonu 38 maçta aldığı 24 galibiyetle dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, Litvanya temsilcisi karşısında seriyi 3-1 kazanarak adını son dört takım arasına yazdırdı. Kanarya, şimdi gözünü Atina'da düzenlenecek organizasyona çevirdi.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris serisini geçerek üst üste üçüncü kez Final Four’a kaldı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) AVRUPA'DA İSTİKRARIN ADI Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son yılların en istikrarlı takımlarından biri olmayı sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonundan bu yana sekizinci kez Dörtlü Final bileti aldı. Daha önce 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024 ve 2025 sezonlarında son dört takım arasına kalan Fenerbahçe, 2026'da da aynı başarıyı tekrarladı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 2017 ve 2025 yıllarında kupaya uzanan sarı-lacivertliler, bu sezon da şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor.