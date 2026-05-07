Süper Lig'in 33'üncü haftasında tüm karşılaşmalar cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği haftanın hakemleri de belli oldu.
DERBİYE ÇAKIR
Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 33'üncü haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
- Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın
- Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Çağdaş Altay
- Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
- RAMS Başakşehir FK-Samsunspor: Gürcan Hasova
- Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
- Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
- TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
- ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
- Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol