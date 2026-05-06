UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek dev mücadele Budapeşte'de oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun final heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda Paris Saint-Germain ile Arsenal kozlarını paylaşacak.
Yarı finalde Atletico Madrid'i eleyen Arsenal ile Bayern Münih engelini aşan PSG, kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.
DEV FİNALİN ADRESİ PUSKÁS ARÉNA
UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak.
Yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskás Aréna, Avrupa futbolunun en büyük gecelerinden birine sahne olacak.
Modern yapısı ve atmosferiyle dikkat çeken stadyum, daha önce UEFA organizasyonlarında da önemli maçlara ev sahipliği yapmıştı.
PSG-ARSENAL FİNALİ NE ZAMAN?
Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği PSG-Arsenal finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak.
Dev mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın dünya genelinde yüz milyonlarca kişi tarafından takip edilmesi bekleniyor.
ARSENAL 20 YIL SONRA FİNALDE
Arsenal, tam 20 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi finaline yükselerek dikkat çeken bir başarıya imza attı.
İngiliz devi, son olarak 2006 yılında finale çıkmış ve kupayı Barcelona'ya kaybetmişti.
Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi, bu kez Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hedefliyor.
PSG TARİH YAZMAK İSTİYOR
PSG ise geçtiğimiz sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının ardından Avrupa'daki hakimiyetini sürdürmenin peşinde.
Fransız ekibi, yıldız kadrosuyla üst üste ikinci kez kupaya uzanarak tarihi bir başarı elde etmeyi amaçlıyor.
Özellikle Ousmane Dembele ve hücum hattındaki yıldızların performansı final öncesinde büyük merak konusu oldu.