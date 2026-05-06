CANLI YAYIN
Geri

PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Avrpa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Atletico Madrid'i eleyen Arsenal ile Bayern Münih'i saf dışı bırakan PSG, kupayı kazanmak adına mücadele verecek. Sabırsızlıkle beklenen maçın tarihi ve nerede oynanacağı gibi bilgiler haberimizde yer almaktadır.

Giriş Tarihi:
PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal, Budapeşte'de karşılaşacak.
  • Final mücadelesi 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.
  • Arsenal, 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.
  • PSG, üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedefliyor.
  • Final, yaklaşık 67 bin kapasiteli Puskás Aréna'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek dev mücadele Budapeşte'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun final heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda Paris Saint-Germain ile Arsenal kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde Atletico Madrid'i eleyen Arsenal ile Bayern Münih engelini aşan PSG, kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

PSG'ye finali getiren golü Ousmane Dembele attı

DEV FİNALİN ADRESİ PUSKÁS ARÉNA

UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskás Aréna, Avrupa futbolunun en büyük gecelerinden birine sahne olacak.

Modern yapısı ve atmosferiyle dikkat çeken stadyum, daha önce UEFA organizasyonlarında da önemli maçlara ev sahipliği yapmıştı.

Arsenal ilk kez Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyor

PSG-ARSENAL FİNALİ NE ZAMAN?

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği PSG-Arsenal finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Dev mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın dünya genelinde yüz milyonlarca kişi tarafından takip edilmesi bekleniyor.

PSG üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak adına sahaya çıkacak

ARSENAL 20 YIL SONRA FİNALDE

Arsenal, tam 20 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi finaline yükselerek dikkat çeken bir başarıya imza attı.

İngiliz devi, son olarak 2006 yılında finale çıkmış ve kupayı Barcelona'ya kaybetmişti.

Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi, bu kez Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Arsenal yarı finalde Atletico Madrid'i eledi

PSG TARİH YAZMAK İSTİYOR

PSG ise geçtiğimiz sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının ardından Avrupa'daki hakimiyetini sürdürmenin peşinde.

Fransız ekibi, yıldız kadrosuyla üst üste ikinci kez kupaya uzanarak tarihi bir başarı elde etmeyi amaçlıyor.

Özellikle Ousmane Dembele ve hücum hattındaki yıldızların performansı final öncesinde büyük merak konusu oldu.

PSG finale abone! Şampiyonlar Liginde Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldıPSG finale abone! Şampiyonlar Liginde Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı
PSG finale abone! Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı

Galatasaray yıldız oyuncu için kararını verdi: Transfer yattı
SONRAKİ HABER

Cimbom Lang kararını verdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler