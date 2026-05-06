Final mücadelesi 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Yarı finalde Atletico Madrid'i eleyen Arsenal ile Bayern Münih engelini aşan PSG, kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun final heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda Paris Saint-Germain ile Arsenal kozlarını paylaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek dev mücadele Budapeşte'de oynanacak.

PSG'ye finali getiren golü Ousmane Dembele attı

DEV FİNALİN ADRESİ PUSKÁS ARÉNA

UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskás Aréna, Avrupa futbolunun en büyük gecelerinden birine sahne olacak.

Modern yapısı ve atmosferiyle dikkat çeken stadyum, daha önce UEFA organizasyonlarında da önemli maçlara ev sahipliği yapmıştı.