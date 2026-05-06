Galatasaray yıldız oyuncu için kararını verdi: Transfer yattı

Sarı-kırmızılılar, maliyet-performans dengesi nedeniyle Noa Lang ile yola devam etmeyecek.

Galatasaray yönetimi, Noa Lang'ın kiralık sözleşmesinde yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu devreye sokmayacak.

Galatasaray, Noa Lang transferi için Napoli'ye 2 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. 25 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayla rotasyona dahil oldu.

Noa Lang, Galatasaray formasıyla 17 maçta 957 dakika süre aldı. Hollandalı sol kanat, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.