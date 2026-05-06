Galatasaray yıldız oyuncu için kararını verdi: Transfer yattı

Galatasaray’da yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılık süreçleri de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Napoli’den kiralanan Noa Lang’ın geleceğiyle ilgili kararını verdi. Cimbom, Hollandalı oyuncunun 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

  • Galatasaray yönetimi, Noa Lang'ın 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı.
  • Sarı-kırmızılılar, maliyet-performans dengesi nedeniyle Noa Lang ile yola devam etmeyecek.
  • Galatasaray, Noa Lang transferi için Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödedi.
  • Noa Lang, Galatasaray formasıyla 17 maçta 957 dakika süre alarak 2 gol ve 2 asist yaptı.
  • Noa Lang'ın sezon sonunda Napoli'ye geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, Noa Lang'ın kiralık sözleşmesinde yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu devreye sokmayacak.

Sarı-kırmızılıların, maliyet-performans dengesi nedeniyle Hollandalı kanat oyuncusuyla yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi.

Noa Lang'ın satın alma opsiyonu kullanılmayacak

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Galatasaray, Noa Lang transferi için Napoli'ye 2 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. 25 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayla rotasyona dahil oldu.

PERFORMANSI

Noa Lang, Galatasaray formasıyla 17 maçta 957 dakika süre aldı. Hollandalı sol kanat, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Noa Lang beklentileri karşılayamadı

NAPOLİ'YE GERİ DÖNECEK

Satın alma opsiyonunun kullanılmamasıyla birlikte Noa Lang'ın sezon sonunda Napoli'ye geri dönmesi bekleniyor. Galatasaray ise yeni sezon öncesi kanat rotasyonunda farklı alternatiflere yönelecek.

