Galatasaray yıldız oyuncu için kararını verdi: Transfer yattı
Galatasaray’da yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılık süreçleri de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Napoli’den kiralanan Noa Lang’ın geleceğiyle ilgili kararını verdi. Cimbom, Hollandalı oyuncunun 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray yönetimi, Noa Lang'ın 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı.
- Sarı-kırmızılılar, maliyet-performans dengesi nedeniyle Noa Lang ile yola devam etmeyecek.
- Galatasaray, Noa Lang transferi için Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödedi.
- Noa Lang, Galatasaray formasıyla 17 maçta 957 dakika süre alarak 2 gol ve 2 asist yaptı.
- Noa Lang'ın sezon sonunda Napoli'ye geri dönmesi bekleniyor.
Galatasaray yönetimi, Noa Lang'ın kiralık sözleşmesinde yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu devreye sokmayacak.
Sarı-kırmızılıların, maliyet-performans dengesi nedeniyle Hollandalı kanat oyuncusuyla yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi.
2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ
Galatasaray, Noa Lang transferi için Napoli'ye 2 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. 25 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayla rotasyona dahil oldu.
PERFORMANSI
Noa Lang, Galatasaray formasıyla 17 maçta 957 dakika süre aldı. Hollandalı sol kanat, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
NAPOLİ'YE GERİ DÖNECEK
Satın alma opsiyonunun kullanılmamasıyla birlikte Noa Lang'ın sezon sonunda Napoli'ye geri dönmesi bekleniyor. Galatasaray ise yeni sezon öncesi kanat rotasyonunda farklı alternatiflere yönelecek.