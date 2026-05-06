Bayern Münih - PSG | Şampiyonlar Lig maçı CANLI

Bayern Münih'in PSG'yi normal sürede elemesi için en az 2 farklı kazanması gerekiyor

KARŞILAŞMA ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu eşleşmenin ilk ayağında dokuz gole sahne olan maç (PSG 5-4 Bayern Münih), Eintracht Frankfurt'un Rangers'ı 6-3 mağlup ettiği karşılaşmadan (1959/60) bu yana Kupa 1'de en fazla gol atılan yarı final mücadelesi oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme maçında beş gol atıp elenen tek takım, 2016/17 son 16 turunda Monaco'yu 5-3 yendiği karşılaşmanın rövanşını 3-1 kaybederek deplasman kuralı nedeniyle turnuvaya veda eden Manchester City.

Bayern Münih ilk maçını kaybettiği 16 Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin sadece dördünde turu geçebildi.

PSG'nin Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla deplasman mağlubiyeti aldığı takım Bayern Münih (5).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan iki takım olan PSG (43) ile Bayern Münih (42), Kupa 1 tarihinde tek sezonda en fazla gol sevinci yaşayan ekip olan Barcelona'nın (45; 1999/2000) rekorunu egale etmek ya da kırmak istiyor.

PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla final oynayan Fransız takımı olmak için sahaya çıkıyor (2; Marsilya ve Reims ile eşit).

Son iki Şampiyonlar Ligi maçında da rakiplerine kendi ceza sahasında topla 50+ kez buluşma izni veren PSG (52 vs Bayern Münih & 50 vs Liverpool), bu sezonun ilk 13 karşılaşmasında buna ortalama 17 kez müsaade etmişti.

PSG formasıyla bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gole katkı sağlayan oyuncu, bu sezon 15 gole doğrudan etki eden Khvicha Kvaratskhelia (10 gol & 5 asist).

Bayern Münih formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 13 gol atan Harry Kane, kulüp tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan Jürgen Klinsmann'ın rekoruna ortak olabilir (15; 1995/96 UEFA Kupası).

Desire Doue'nin PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 17 gol katkısının 13'ü eleme turu maçlarında geldi (7 gol & 6 asist).