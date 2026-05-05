Galatasaray cephesinde Mauro Icardi ile ilgili gündeme bomba gibi düşen gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Kırmızılı takımın yıldız golcüsünün, Türkiye'deki evinde bulunan eşyalarını topladığı ve bu eşyaları Milano'daki evine gönderdiği öne sürüldü.
Kulüp kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, yönetimin 33 yaşındaki tecrübeli forvetle yeni bir sözleşme yapmayı düşünmediği biliniyor. Özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansın beklentilerin altında kalması, bu kararın alınmasında etkili faktörlerden biri olarak gösteriliyor.
Icardi'nin sahadaki etkisinin önceki sezonlara kıyasla düşüş göstermesi, teknik heyetin planlamasında da değişikliklere yol açtı. Arjantinli yıldızın Teknik Direktör Okan Buruk ile arasında bir süredir mesafe olduğu da kulislerde dile getiriliyor. İkili arasında sezon içinde yaşanan bazı fikir ayrılıklarının, oyuncunun süreleri ve rolü konusunda zaman zaman gerilime neden olduğu iddia ediliyor. Bu durumun, taraflar arasında soğukluğa yol açtığı ifade ediliyor.