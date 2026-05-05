ZTK'dan elenen Beşiktaş'ta istifa ve Sergen Yalçın şoku! Su şişesi atıldı

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Son dakikada gelen gol sonrası tribünlerden yönetim ve Sergen Yalçın’a tepki yükseldi. Deneyimli teknik adama tribünlerden su şişesi fırlatıldı.

  • Konyaspor, Beşiktaş'ı penaltılarla eleyerek Türkiye Kupası finaline yükseldi.
  • Enis Bardhi, maçın 90+8. dakikasında penaltıdan attığı golle Konyaspor'u finale taşıdı.
  • Beşiktaş taraftarları tribünlerden yönetime istifa çağrısında bulundu.
  • Taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstererek istifa sesleri yükseltti.
  • Maç sonrası tribünlerden sahaya su şişesi dahil yabancı maddeler atıldı.

Karşılaşmanın kader anı uzatma dakikalarında yaşandı. 90+8. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Enis Bardhi, Konyaspor'u finale taşıyan isim oldu.

Sergen Yalçın'a su şişeli saldırı: Soyunma odası girişinde şok anlar

Sergen Yalçın istifaya davet edildi

TRİBÜNLERDEN "YÖNETİM İSTİFA"

Son dakika golünün ardından Beşiktaş taraftarı tribünlerde büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.

SERGEN YALÇIN'A TEPKİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tepkiler bu kez teknik direktör Sergen Yalçın'a yöneldi. Tribünlerden "istifa" sesleri yükseldi.

Sergen Yalçın taraftarların hedefi oldu

SAHAYA YABANCI MADDE ATILDI

Karşılaşmanın ardından tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik su şişesi fırlatılması dikkat çekti.

KUPA HAYALİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki final hedefi sona ererken, Konyaspor adını finale yazdırdı.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Yalçın şunları söyledi: "Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor."

"CAMİADA SABIR BİTMİŞ"

"Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım."

Kartal'dan ZTK'ya veda! Beşiktaş Konyaspor'a 1-0 yenldi
