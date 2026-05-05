Sergen Yalçın taraftarların hedefi oldu

SAHAYA YABANCI MADDE ATILDI

Karşılaşmanın ardından tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik su şişesi fırlatılması dikkat çekti.

KUPA HAYALİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki final hedefi sona ererken, Konyaspor adını finale yazdırdı.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Yalçın şunları söyledi: "Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor."

"CAMİADA SABIR BİTMİŞ"

"Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım."