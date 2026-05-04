Mithat Pala’dan transfer ve milli takım açıklaması: Hedefim büyük takımlar

Adı Galatasaray ve Trabzon ile anılan Rizesporlu Mithat Pala, "Hedefim tabii ki büyük takımlara gitmek" dedi

Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Çaykur Rizesporlu Mithat Pala, önemli açıklamalarda bulundu. Pala, "Her futbolcunun olduğu gibi benim de öncelikle A Milli Takım hedefim var. İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum.

En kısa sürede bunu başaracağımı düşünüyorum. Onun dışında da tabii büyük takımlara gitmek var. Rizespor'un yetiştirdiği bir oyuncu olarak, Rizespor'u Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde hedefim tabii ki büyük takımlara gitmek" diye konuştu.
