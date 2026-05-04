Türkiye'nin kupasında finalin adı yarı final maçlarının ardından konacak. İlk maçta Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Zorlu randevu 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
TEK HEDEF FİNAL
Siyah-beyazlılar, daha önce ligde 2-0 ve 2-1 mağlup ettiği rakibini kupada da saf dışı bırakarak finale kalmayı hedefliyor. Teknik ekip ve oyuncular, sezonu kupa zaferiyle taçlandırmak istiyor.
KUPADA 9. RANDEVU
Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 8 maçta iki ekip de 3'er galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 11 golüne Konyaspor 10 golle karşılık verdi.
KARTAL 12. KUPANIN PEŞİNDE
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kupayı kazanarak 12. şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.
Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda kupayı kazanarak tarihindeki tek zaferini yaşamıştı.
2 EKSİK VAR
Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş'ta 2 önemli eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz forma giyemeyecek.
Gaziantep FK maçı öncesinde dizinde ağrı hisseden ve ödem tespit edilen Milot Rashica'nın kadroda yer alması beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Toure, Oh
Konyaspor: Deniz, Arif, Bazoer, uğurcan, Andzouana, Björlo, Berkan, Yasir, Gonçalces, Olaigbe, Svendsen