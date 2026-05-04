CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'ta tek hedef final! Konyaspor maçının muhtemel 11'i

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılar, kötü sonuçlar aldığı Süper Lig'deki başarısızlığını unutturmak adına kupayı müzesine götürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta tek hedef final! Konyaspor maçının muhtemel 11'i
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası yarı final maçında 20.30'da karşılaşacak ve müsabaka ATV'den canlı yayınlanacak.
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 11 kez şampiyon olmuş ve bu sezon 12. kupayı kazanmayı hedefliyor.
  • İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 8 kez karşılaştı ve her iki ekip de 3'er galibiyet aldı.
  • Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle Kartal Kayra Yılmaz sezonu kapattı ve Milot Rashica'nın kadroda yer alması beklenmiyor.
  • Konyaspor, Türkiye Kupası'nı 2016-2017 sezonunda kazanarak tarihindeki tek şampiyonluğu elde etmişti.

Türkiye'nin kupasında finalin adı yarı final maçlarının ardından konacak. İlk maçta Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Zorlu randevu 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak

TEK HEDEF FİNAL

Siyah-beyazlılar, daha önce ligde 2-0 ve 2-1 mağlup ettiği rakibini kupada da saf dışı bırakarak finale kalmayı hedefliyor. Teknik ekip ve oyuncular, sezonu kupa zaferiyle taçlandırmak istiyor.

Beşiktaş son maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak

KUPADA 9. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 8 maçta iki ekip de 3'er galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 11 golüne Konyaspor 10 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarını sevindirmek amacında

KARTAL 12. KUPANIN PEŞİNDE

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kupayı kazanarak 12. şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda kupayı kazanarak tarihindeki tek zaferini yaşamıştı.

Beşiktaş - Konyaspor maçının galibi, Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmesinin kazananı ile finalde karşılaşacak

2 EKSİK VAR

Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş'ta 2 önemli eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz forma giyemeyecek.

Gaziantep FK maçı öncesinde dizinde ağrı hisseden ve ödem tespit edilen Milot Rashica'nın kadroda yer alması beklenmiyor.

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne katılmak istiyor

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Toure, Oh

Konyaspor: Deniz, Arif, Bazoer, uğurcan, Andzouana, Björlo, Berkan, Yasir, Gonçalces, Olaigbe, Svendsen

Beşiktaştan Fenerbahçeye transfer çalımı! Yazın yer yerinden oynayacakBeşiktaştan Fenerbahçeye transfer çalımı! Yazın yer yerinden oynayacak
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yazın yer yerinden oynayacak

Beşiktaş'a kötü haber! Milot Rashica'da ödem tespit edildiği açıklandı
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler