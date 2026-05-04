Avrupa basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in transferdeki gözdesi Kenan Yıldız oldu. Juventus forması giyen milli futbolcunun, İspanyol devinin gelecek sezon planları arasında yer aldığı iddia edildi.

Real Madrid'de yeni sezon planlaması başladı. Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan İspanyol devi, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde Kenan Yıldız transferi daha güçlü şekilde gündeme gelebilir. Serie A'da üst sıra mücadelesi veren Torino ekibinin Avrupa hedefinden uzak kalması, oyuncunun geleceği açısından kritik rol oynayabilir.

Real Madrid'in kadrosunda Arda Güler'in bulunması, Kenan Yıldız iddiasını daha dikkat çekici hale getirdi. Transferin gerçekleşmesi halinde Madrid ekibinde iki Türk futbolcu aynı dönemde forma giymiş olacak.

REAL MADRID YENİDEN YAPILANIYOR

Sezona Xabi Alonso yönetiminde başlayan Real Madrid, beklentilerin uzağında kaldı. Ligde Barcelona'nın gerisinde kalan İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e elendi.

Teknik direktör değişikliğine giden Real Madrid, yeni sezonda hem kadro kalitesini artırmak hem de genç yıldızlarla geleceğe yatırım yapmak istiyor.

KENAN YILDIZ İÇİN DEV VİTRİN

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken genç oyuncuları arasına girdi. Real Madrid'in ilgisi, milli futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açabilecek en büyük gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.