İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton–Manchester City karşılaşmasının ardından futbol kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Manchester City, iki futbolcunun ırkçı saldırıya uğradığını duyurdu.
Açıklamada; "Manchester City, dünkü maçta Antoine Semenyo'ya yöneltilen ırkçı tacizi şiddetle kınıyor.
Everton ve polisin, sorumlu kişiyi tespit etmek için gösterdiği hızlı müdahaleyi memnuniyetle karşılıyoruz.
Ayrıca, Marc Guéhi'nin dün gece sosyal medyada bir dizi iğrenç ırkçı paylaşıma maruz kaldığını duymaktan büyük hayal kırıklığı duyuyoruz.
Hem Antoine'a hem de Marc'a tam desteğimizi sürdürecek ve sporumuzda hiçbir tür ayrımcılığı asla kabul etmeyeceğiz." denildi.
2 FUTBOLCU HEDEF ALINDI
PREMIER LİG'DE TEPKİ DALGASI
Irkçılık olaylarının tekrar gündeme gelmesi sonrası futbol camiasından sert tepkiler yükseldi. Premier Lig yönetiminin ve ilgili kurumların konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.
FUTBOLDA SIFIR TOLERANS MESAJI
Son yıllarda futbol otoriteleri, ırkçılığa karşı "sıfır tolerans" politikası uyguluyor. Yaşanan bu olayın ardından kulüplerin ve federasyonun nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu.