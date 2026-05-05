Manchester City, Everton maçının ardından Antoine Semenyo ve Marc Guéhi'nin ırkçı saldırıya uğradığını duyurdu.

Semenyo'ya yönelik ırkçı taciz maç sırasında gerçekleşirken, Guéhi sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kaldı.

Manchester City, Everton ve polisin sorumlu kişiyi tespit etmek için hızlı müdahale gösterdiğini belirtti.

Premier Lig yönetimi ve ilgili kurumların konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.

Manchester City, her iki futbolcuya tam destek vereceğini ve sporda hiçbir ayrımcılığı kabul etmeyeceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton–Manchester City karşılaşmasının ardından futbol kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Manchester City, iki futbolcunun ırkçı saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamada; "Manchester City, dünkü maçta Antoine Semenyo'ya yöneltilen ırkçı tacizi şiddetle kınıyor. Everton ve polisin, sorumlu kişiyi tespit etmek için gösterdiği hızlı müdahaleyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, Marc Guéhi'nin dün gece sosyal medyada bir dizi iğrenç ırkçı paylaşıma maruz kaldığını duymaktan büyük hayal kırıklığı duyuyoruz. Hem Antoine'a hem de Marc'a tam desteğimizi sürdürecek ve sporumuzda hiçbir tür ayrımcılığı asla kabul etmeyeceğiz." denildi. 2 FUTBOLCU HEDEF ALINDI

Manchester City, iki futbolcusuna yapılan ırkçılık saldırısını kınadı PREMIER LİG'DE TEPKİ DALGASI Irkçılık olaylarının tekrar gündeme gelmesi sonrası futbol camiasından sert tepkiler yükseldi. Premier Lig yönetiminin ve ilgili kurumların konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.