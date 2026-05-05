Manchester City'nin iki yıldızına ırkçılık! Skandal sonrası tepki yağdı

Manchester City, Everton maçında Antoine Semenyo ve maç sonrası Marc Guehi’nin ırkçı saldırılara maruz kaldığını açıkladı. İngiliz futbolunda tepki çeken olay gündem yarattı.

  • Manchester City, Everton maçının ardından Antoine Semenyo ve Marc Guéhi'nin ırkçı saldırıya uğradığını duyurdu.
  • Semenyo'ya yönelik ırkçı taciz maç sırasında gerçekleşirken, Guéhi sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kaldı.
  • Manchester City, Everton ve polisin sorumlu kişiyi tespit etmek için hızlı müdahale gösterdiğini belirtti.
  • Premier Lig yönetimi ve ilgili kurumların konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.
  • Manchester City, her iki futbolcuya tam destek vereceğini ve sporda hiçbir ayrımcılığı kabul etmeyeceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton–Manchester City karşılaşmasının ardından futbol kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Manchester City, iki futbolcunun ırkçı saldırıya uğradığını duyurdu.

Açıklamada; "Manchester City, dünkü maçta Antoine Semenyo'ya yöneltilen ırkçı tacizi şiddetle kınıyor.

Everton ve polisin, sorumlu kişiyi tespit etmek için gösterdiği hızlı müdahaleyi memnuniyetle karşılıyoruz.

Ayrıca, Marc Guéhi'nin dün gece sosyal medyada bir dizi iğrenç ırkçı paylaşıma maruz kaldığını duymaktan büyük hayal kırıklığı duyuyoruz.

Hem Antoine'a hem de Marc'a tam desteğimizi sürdürecek ve sporumuzda hiçbir tür ayrımcılığı asla kabul etmeyeceğiz." denildi.

2 FUTBOLCU HEDEF ALINDI

PREMIER LİG'DE TEPKİ DALGASI

Irkçılık olaylarının tekrar gündeme gelmesi sonrası futbol camiasından sert tepkiler yükseldi. Premier Lig yönetiminin ve ilgili kurumların konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.

FUTBOLDA SIFIR TOLERANS MESAJI

Son yıllarda futbol otoriteleri, ırkçılığa karşı "sıfır tolerans" politikası uyguluyor. Yaşanan bu olayın ardından kulüplerin ve federasyonun nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu.

