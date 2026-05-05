UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. İlk maçın 1-1 bitmesi sonrası finalist bu dev mücadelede belli olacak.
İLK 11'LER
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres
Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Pubill, Lookman, Llorente, Koke, Giuliano, Julián, Griezmann
ARTETA: FİNALE YÜKSELMEK İÇİN CAN ATIYORUZ
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Atletico Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada takımın finale yükselmek için büyük bir istek taşıdığını söyledi.
İspanyol teknik adam, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in oynayabilecek durumda olduğunu belirterek bu gelişmenin kadro seçenekleri açısından önemli olduğunu vurguladı.
Arteta, 20 yıl sonra bu seviyeye gelmek için kulüp olarak çok çalıştıklarını ifade ederek, Emirates'teki atmosferin takımı daha da motive ettiğini dile getirdi.
GYÖKERES: ŞİMDİ İŞİ BİTİRMELİYİZ
Arsenal'in İsveçli yıldızı Viktor Gyökeres, takımın bu noktada olmasının tesadüf olmadığını söyledi.
Sezon boyunca çok iyi iş çıkardıklarını belirten 27 yaşındaki golcü, asıl belirleyici maçların şimdi başladığını vurguladı. Gyökeres, "Şimdi işi bitirmemiz gerekiyor" sözleriyle final hedefini net şekilde ortaya koydu.
SIMEONE: SAKİN KALMALIYIZ
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise rövanş öncesi duyguları kontrol etmenin önemine dikkat çekti.
Arjantinli teknik adam, maç başladığında dengelerin değişeceğini belirterek takımının mümkün olduğunca iyi oynaması ve sakin kalması gerektiğini söyledi.
Simeone, sakatlıktan dönen Julian Alvarez'in de takım için önemli bir seçenek olduğunu ifade etti.
OTEL SORUSUNA ESPRİLİ YANIT
Simeone'ye, Arsenal'e 4-0 kaybettikleri önceki Londra deplasmanında kaldıkları oteli neden değiştirdikleri de soruldu.
Deneyimli teknik adam, bu kararın batıl inançla ilgisi olmadığını savunarak "Bu otel daha ucuzdu. Onun için değiştirdik" yanıtını verdi.
GRIEZMANN: DAHA FAZLA GOLE İHTİYACIMIZ VAR
Atletico Madrid'in tecrübeli yıldızı Antoine Griezmann, Arsenal karşısında doğru tutum ve doğru baskıyla oynamaları gerektiğini söyledi.
Kariyerinde henüz Şampiyonlar Ligi kupası kazanamayan Fransız oyuncu, finale ulaşmak için taktiksel olarak hem savunmada hem hücumda doğru işleri yapmaları gerektiğini belirtti.
Griezmann, rövanşta Arsenal'den daha fazla gol bulmaları gerektiğini ifade etti.