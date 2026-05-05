Atletico Madrid'li Antoine Griezmann, Arsenal'den daha fazla gol bulmaları gerektiğini ifade etti.

Arsenal evinde turlamak amacında

ARTETA: FİNALE YÜKSELMEK İÇİN CAN ATIYORUZ

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Atletico Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada takımın finale yükselmek için büyük bir istek taşıdığını söyledi.

İspanyol teknik adam, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in oynayabilecek durumda olduğunu belirterek bu gelişmenin kadro seçenekleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Arteta, 20 yıl sonra bu seviyeye gelmek için kulüp olarak çok çalıştıklarını ifade ederek, Emirates'teki atmosferin takımı daha da motive ettiğini dile getirdi.

GYÖKERES: ŞİMDİ İŞİ BİTİRMELİYİZ

Arsenal'in İsveçli yıldızı Viktor Gyökeres, takımın bu noktada olmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Sezon boyunca çok iyi iş çıkardıklarını belirten 27 yaşındaki golcü, asıl belirleyici maçların şimdi başladığını vurguladı. Gyökeres, "Şimdi işi bitirmemiz gerekiyor" sözleriyle final hedefini net şekilde ortaya koydu.