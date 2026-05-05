Arsenal - Atletico Madrid | CANLI

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Arsenal ile Atletico Madrid, kupanın ucundan tutabilmek adına Londra'da karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi sahadan turla ayrılabilmek. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Arsenal - Atletico Madrid | CANLI
  • Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor ve ilk maç 1-1 sona erdi.
  • Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in oynayabilecek durumda olduğunu açıkladı.
  • Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takımının sakin kalması ve iyi oynaması gerektiğini belirtti.
  • Arsenal'in golcüsü Viktor Gyökeres, finale yükselmek için işi bitirmeleri gerektiğini söyledi.
  • Atletico Madrid'li Antoine Griezmann, Arsenal'den daha fazla gol bulmaları gerektiğini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. İlk maçın 1-1 bitmesi sonrası finalist bu dev mücadelede belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yolunda nefesler tutuldu. Arsenal ile Atletico Madrid, yarı final rövanşında kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Pubill, Lookman, Llorente, Koke, Giuliano, Julián, Griezmann

Arsenal evinde turlamak amacında

ARTETA: FİNALE YÜKSELMEK İÇİN CAN ATIYORUZ

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Atletico Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada takımın finale yükselmek için büyük bir istek taşıdığını söyledi.

İspanyol teknik adam, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in oynayabilecek durumda olduğunu belirterek bu gelişmenin kadro seçenekleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Arteta, 20 yıl sonra bu seviyeye gelmek için kulüp olarak çok çalıştıklarını ifade ederek, Emirates'teki atmosferin takımı daha da motive ettiğini dile getirdi.

GYÖKERES: ŞİMDİ İŞİ BİTİRMELİYİZ

Arsenal'in İsveçli yıldızı Viktor Gyökeres, takımın bu noktada olmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Sezon boyunca çok iyi iş çıkardıklarını belirten 27 yaşındaki golcü, asıl belirleyici maçların şimdi başladığını vurguladı. Gyökeres, "Şimdi işi bitirmemiz gerekiyor" sözleriyle final hedefini net şekilde ortaya koydu.

Atletico Madrid'in tek hedefi İspanya'ya turla dönmek

SIMEONE: SAKİN KALMALIYIZ

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise rövanş öncesi duyguları kontrol etmenin önemine dikkat çekti.

Arjantinli teknik adam, maç başladığında dengelerin değişeceğini belirterek takımının mümkün olduğunca iyi oynaması ve sakin kalması gerektiğini söyledi.

Simeone, sakatlıktan dönen Julian Alvarez'in de takım için önemli bir seçenek olduğunu ifade etti.

OTEL SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Simeone'ye, Arsenal'e 4-0 kaybettikleri önceki Londra deplasmanında kaldıkları oteli neden değiştirdikleri de soruldu.

Deneyimli teknik adam, bu kararın batıl inançla ilgisi olmadığını savunarak "Bu otel daha ucuzdu. Onun için değiştirdik" yanıtını verdi.

GRIEZMANN: DAHA FAZLA GOLE İHTİYACIMIZ VAR

Atletico Madrid'in tecrübeli yıldızı Antoine Griezmann, Arsenal karşısında doğru tutum ve doğru baskıyla oynamaları gerektiğini söyledi.

Kariyerinde henüz Şampiyonlar Ligi kupası kazanamayan Fransız oyuncu, finale ulaşmak için taktiksel olarak hem savunmada hem hücumda doğru işleri yapmaları gerektiğini belirtti.

Griezmann, rövanşta Arsenal'den daha fazla gol bulmaları gerektiğini ifade etti.

