Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, özellikle savunma hattı için önemli bir hamleye hazırlanıyor.
STOPER TRANSFERİ ÖNCELİK OLDU
Başkan Serdal Adalı'nın 5 transfer yapılacağını açıklamasının ardından Beşiktaş'ta gözler stoper bölgesine çevrildi. Siyah-beyazlılar, Emmanuel Agbadou'nun yanına güçlü bir partner arayışına girdi.
Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Malang Sarr oldu.
LENS FORMASI GİYİYOR
Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, RC Lens forması giyen 27 yaşındaki stoper için yeniden devreye girdi.
Sarr'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor. Bu durum, oyuncuyu transfer piyasasında fırsat haline getiriyor.
SUUDİ ARABİSTAN ENGELİ
Beşiktaş'ın transferde yalnız olmadığı belirtildi. Haberlere göre Al-Hilal da Malang Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor.
Suudi Arabistan ekibinin finansal gücü, transfer yarışında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
FENERBAHÇE DETAYI
Malang Sarr'ın adı birçok kez Fenerbahçe ile de anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Sarı lacivertlilerin yine de süreci olumlu tamamlamak istediği öne sürüldü.
MAAŞ DETAYI KRİTİK
Oyuncu cephesinin gelen teklifleri maaşını artırmak için fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor. Bu durum, transfer sürecinde pazarlıkların belirleyici unsurlarından biri olabilir.
SEZON PERFORMANSI
Malang Sarr, bu sezon Lens formasıyla 35 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı. 27 yaşındaki Fransız stoperin güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.