Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yazın yer yerinden oynayacak

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Lens forması giyen Malang Sarr’ı gündemine aldı. Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yıldız futbolcuda siyah beyazlıların transferdeki en büyük rakibi ise Al-Hilal.

  • Beşiktaş, RC Lens'te forma giyen 27 yaşındaki Fransız stoper Malang Sarr'ı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.
  • Sarr'ın Lens ile 2026 yazında sona erecek sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Al-Hilal da Malang Sarr'ı transfer etmek istiyor ve Suudi Arabistan ekibinin finansal gücü transfer yarışında önemli faktör olarak öne çıkıyor.
  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 5 transfer yapılacağını açıklamasının ardından stoper transferi öncelik haline geldi.
  • Sarr bu sezon Lens formasıyla 35 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, özellikle savunma hattı için önemli bir hamleye hazırlanıyor.

Malang Sarr güçlü yapısıyla dikkat çekiyor

STOPER TRANSFERİ ÖNCELİK OLDU

Başkan Serdal Adalı'nın 5 transfer yapılacağını açıklamasının ardından Beşiktaş'ta gözler stoper bölgesine çevrildi. Siyah-beyazlılar, Emmanuel Agbadou'nun yanına güçlü bir partner arayışına girdi.

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Malang Sarr oldu.

Malang Sarr'ın peşinde Al-Hilal de var

LENS FORMASI GİYİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, RC Lens forması giyen 27 yaşındaki stoper için yeniden devreye girdi.

Sarr'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor. Bu durum, oyuncuyu transfer piyasasında fırsat haline getiriyor.

SUUDİ ARABİSTAN ENGELİ

Beşiktaş'ın transferde yalnız olmadığı belirtildi. Haberlere göre Al-Hilal da Malang Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor.

Suudi Arabistan ekibinin finansal gücü, transfer yarışında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Malang Sarr ile Fenerbahçe de ilgileniyor

FENERBAHÇE DETAYI

Malang Sarr'ın adı birçok kez Fenerbahçe ile de anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Sarı lacivertlilerin yine de süreci olumlu tamamlamak istediği öne sürüldü.

MAAŞ DETAYI KRİTİK

Oyuncu cephesinin gelen teklifleri maaşını artırmak için fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor. Bu durum, transfer sürecinde pazarlıkların belirleyici unsurlarından biri olabilir.

Malang Sarr 1 asist yaptı

SEZON PERFORMANSI

Malang Sarr, bu sezon Lens formasıyla 35 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı. 27 yaşındaki Fransız stoperin güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

