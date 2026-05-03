İki takımın son finalinde Vakıfbank kazanan taraf olmuştu

KUPA TÜRKİYE'DE KALACAK

Finale iki Türk takımının kalmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi kupasının bu sezon da Türkiye'de kalması kesinleşti.

Türk voleybolu, uluslararası arenada son yıllarda büyük bir başarı grafiği çizdi. Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi'nde 8'er şampiyonluk elde eden temsilciler, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 kez zirveye çıktı.