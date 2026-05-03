Kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyük sahnesi Türk finaline sahne oluyor. VakıfBank S.K. ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor.
FİNAL YOLU NEFES KESTİ
VakıfBank, yarı finalde Imoco Volley Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, İstanbul'da 7. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.
Eczacıbaşı Dynavit ise yarı finalde Savino Del Bene Scandicci'yi 3-2 ile geçerek adını finale yazdırdı. Turuncu-beyazlılar, organizasyondaki ikinci kupası için sahada yer alıyor.
İKİNCİ KEZ FİNALDE KARŞI KARŞIYA
İki ekip, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez rakip olacak. Daha önce 2022-2023 sezonunda oynanan finali VakıfBank 3-1 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.
Bu mücadele aynı zamanda organizasyon tarihindeki ikinci Türk finali olma özelliğini taşıyor.
KUPA TÜRKİYE'DE KALACAK
Finale iki Türk takımının kalmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi kupasının bu sezon da Türkiye'de kalması kesinleşti.
Türk voleybolu, uluslararası arenada son yıllarda büyük bir başarı grafiği çizdi. Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi'nde 8'er şampiyonluk elde eden temsilciler, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 kez zirveye çıktı.
27. ULUSLARARASI KUPA GARANTİ
Bu finalle birlikte Türk kulüplerinin uluslararası toplam kupa sayısı 27'ye yükselecek.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise Türkiye'nin toplam şampiyonluk sayısı 9 olacak.
ZİRVEDE TÜRK DAMGASI
Türk takımları, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 8 kez şampiyonluk yaşadı. Bu başarı serisi 2011 yılında VakıfBank ile başladı.
VakıfBank 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyon olarak 6 kez zirveye çıktı. Fenerbahçe Women's Volleyball 2012'de, Eczacıbaşı Dynavit ise 2015'te kupayı kazandı.