Vakıfbank - Eczacıbaşı | CEV Şampiyonlar Ligi finali maçı CANLI

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk devi karşı karşıya geliyor. VakıfBank 7. kupasını, Eczacıbaşı Dynavit ise 2. zaferini hedeflerken, şampiyonluk kesin olarak Türkiye’ye gelecek. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

  • VakıfBank S.K. ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşıyor.
  • VakıfBank yarı finalde Imoco Volley Conegliano'yu 3-2, Eczacıbaşı Dynavit ise Savino Del Bene Scandicci'yi 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
  • İki takım, 2022-2023 sezonundan sonra CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya geliyor.
  • Finale iki Türk takımının kalmasıyla Şampiyonlar Ligi kupasının bu sezon Türkiye'de kalması kesinleşti.
  • Türk kulüpleri CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 8 kez şampiyonluk kazandı.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyük sahnesi Türk finaline sahne oluyor. VakıfBank S.K. ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor.

1. SET | VAKIFBANK - ECZACIBAŞI: 5-6

VakıfBank, yarı finalde Imoco Volley Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, İstanbul'da 7. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Eczacıbaşı Dynavit ise yarı finalde Savino Del Bene Scandicci'yi 3-2 ile geçerek adını finale yazdırdı. Turuncu-beyazlılar, organizasyondaki ikinci kupası için sahada yer alıyor.

İki ekip, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez rakip olacak. Daha önce 2022-2023 sezonunda oynanan finali VakıfBank 3-1 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

Bu mücadele aynı zamanda organizasyon tarihindeki ikinci Türk finali olma özelliğini taşıyor.

Finale iki Türk takımının kalmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi kupasının bu sezon da Türkiye'de kalması kesinleşti.

Türk voleybolu, uluslararası arenada son yıllarda büyük bir başarı grafiği çizdi. Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi'nde 8'er şampiyonluk elde eden temsilciler, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 kez zirveye çıktı.

Bu finalle birlikte Türk kulüplerinin uluslararası toplam kupa sayısı 27'ye yükselecek.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise Türkiye'nin toplam şampiyonluk sayısı 9 olacak.

Türk takımları, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 8 kez şampiyonluk yaşadı. Bu başarı serisi 2011 yılında VakıfBank ile başladı.

VakıfBank 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyon olarak 6 kez zirveye çıktı. Fenerbahçe Women's Volleyball 2012'de, Eczacıbaşı Dynavit ise 2015'te kupayı kazandı.

