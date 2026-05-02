Formula 1'deki Miami GP'nin sprint yarışı Lando Norris'in

Formula 1 Miami Grand Prix sprint yarışını Lando Norris kazandı. McLaren pilotu damalı bayrağı ilk sırada görürken takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci oldu.

Formula 1'deki Miami GP'nin sprint yarışı Lando Norris'in
  • Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Miami Grand Prix sprint yarışını McLaren pilotu Lando Norris kazandı.
  • Norris, yarışı 29 dakika 15.045 saniyelik derecesiyle tamamlayarak 8 puan kazandı.
  • McLaren pilotu Oscar Piastri, ikinci sırada finiş görerek takımına çifte podyum başarısı getirdi.
  • Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışı üçüncü sırada tamamladı.
  • Sprint yarışı sonuçları, ana yarış öncesi takımların form durumuna dair ipuçları sundu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Miami Grand Prix heyecanı sprint yarışıyla başladı. ABD'deki 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde düzenlenen sprint mücadelesinde kazanan McLaren pilotu Lando Norris oldu.

NORRIS ZİRVEDE

Sprint yarışını 29 dakika 15.045 saniyelik derecesiyle tamamlayan Lando Norris, damalı bayrağı ilk sırada geçerek 8 puanı hanesine yazdırdı.

İngiliz pilot, sezonun kritik yarış haftalarından birinde önemli bir avantaj elde etti.

MCLAREN'DAN ÇİFTE PODYUM

McLaren'ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, takım arkadaşının 3.766 saniye gerisinde ikinci sırada finiş gördü. Bu sonuçla McLaren, sprint yarışında çifte podyum başarısı yakaladı.

LECLERC ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ferrari pilotu Charles Leclerc ise lider Norris'in 6.251 saniye arkasında yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Sprint yarışındaki bu sonuçlar, yarın koşulacak ana yarış öncesi takımların form durumuna dair önemli ipuçları verdi.

