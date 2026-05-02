Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Miami Grand Prix heyecanı sprint yarışıyla başladı. ABD'deki 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde düzenlenen sprint mücadelesinde kazanan McLaren pilotu Lando Norris oldu.
NORRIS ZİRVEDE
Sprint yarışını 29 dakika 15.045 saniyelik derecesiyle tamamlayan Lando Norris, damalı bayrağı ilk sırada geçerek 8 puanı hanesine yazdırdı.
İngiliz pilot, sezonun kritik yarış haftalarından birinde önemli bir avantaj elde etti.
MCLAREN'DAN ÇİFTE PODYUM
McLaren'ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, takım arkadaşının 3.766 saniye gerisinde ikinci sırada finiş gördü. Bu sonuçla McLaren, sprint yarışında çifte podyum başarısı yakaladı.
LECLERC ÜÇÜNCÜ SIRADA
Ferrari pilotu Charles Leclerc ise lider Norris'in 6.251 saniye arkasında yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Sprint yarışındaki bu sonuçlar, yarın koşulacak ana yarış öncesi takımların form durumuna dair önemli ipuçları verdi.