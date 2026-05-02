Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketlendi. Sarı-lacivertlilerde yeni yönetim ve teknik direktör planlaması beklenirken, yaz döneminin öncelikli başlıklarından biri santrfor transferi olacak.
FENERBAHÇE'DE HEDEF YILDIZ GOLCÜ
Fenerbahçe'nin Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile anlaşması beklenirken, Kosovalı golcünün önüne daha yüksek profilli bir santrfor daha eklenmesi planlanıyor.
Ancak sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan isimler için İtalya'dan güçlü bir rakip çıktı. Milan'da üst düzey danışmanlık görevinde bulunan Zlatan Ibrahimovic'in, Fenerbahçe'nin gündemindeki 4 golcüyle yakından ilgilendiği öne sürüldü.
MILAN DA AYNI İSİMLERİN PEŞİNDE
İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek için yıldız bir santrfor arıyor. Bu doğrultuda Romelu Lukaku, Alexander Sörloth, Robert Lewandowski ve Dusan Vlahovic, kırmızı-siyahlıların radarına girdi.
Bu tablo, Fenerbahçe açısından transfer operasyonlarını daha zorlu hale getiriyor.
İLK SIRADA LUKAKU VAR
Milan'ın santrfor hedefleri arasında ilk sırada Romelu Lukaku bulunuyor. Napoli'de bu sezon beklentilerin altında kalan Belçikalı oyuncunun yüksek maaşı transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Lukaku'nun Napoli'den yıllık 8 milyon euro kazandığı, Milan'a transfer olabilmesi için ciddi maaş indirimi yapması gerektiği ifade ediliyor. 32 yaşındaki forvet bu sezon 7 maçta 1 gol kaydetti.
SÖRLOTH İÇİN DE REKABET ARTIYOR
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Alexander Sörloth için Milan'ın da devreye girmesi dikkat çekti.
Atletico Madrid'de yaz döneminde büyük değişim yaşanması bekleniyor. Ancak Julian Alvarez'in de takımdan ayrılması halinde Sörloth'un transferi daha zor hale gelebilir. Norveçli golcü bu sezon 49 maçta 19 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
LEWANDOWSKI DOSYASI ZORLAŞTI
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde girişimde bulunduğu Robert Lewandowski'nin yaz aylarında Barcelona'dan ayrılması bekleniyor.
Milan'ın da Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtilirken, MLS ekiplerinden Chicago Fire seçeneği de masada yer alıyor. 37 yaşındaki santrfor bu sezon 41 maçta 17 gol ve 4 asist üretti.
VLAHOVIC İÇİN BAYERN DE DEVREDE
Fenerbahçe'nin daha önce kadrosuna katmak istediği Dusan Vlahovic için rekabet daha da büyüdü. Juventus ile sözleşmesi bu yaz sona erecek Sırp golcü için Milan'ın yanı sıra Bayern Münih'in de devrede olduğu öne sürüldü.
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle 25 maç kaçıran Vlahovic, 19 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Juventus'un oyuncuyla yeni sözleşme yapması beklenmiyor.