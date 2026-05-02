Fenerbahçe, yaz transfer döneminde santrfor pozisyonuna odaklanarak Vedat Muriqi ile anlaşmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketlendi. Sarı-lacivertlilerde yeni yönetim ve teknik direktör planlaması beklenirken, yaz döneminin öncelikli başlıklarından biri santrfor transferi olacak. FENERBAHÇE'DE HEDEF YILDIZ GOLCÜ Fenerbahçe'nin Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile anlaşması beklenirken, Kosovalı golcünün önüne daha yüksek profilli bir santrfor daha eklenmesi planlanıyor. Ancak sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan isimler için İtalya'dan güçlü bir rakip çıktı. Milan'da üst düzey danışmanlık görevinde bulunan Zlatan Ibrahimovic'in, Fenerbahçe'nin gündemindeki 4 golcüyle yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Romelu Lukaku'nun adı Galatasaray ile de anılıyor MILAN DA AYNI İSİMLERİN PEŞİNDE İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek için yıldız bir santrfor arıyor. Bu doğrultuda Romelu Lukaku, Alexander Sörloth, Robert Lewandowski ve Dusan Vlahovic, kırmızı-siyahlıların radarına girdi. Bu tablo, Fenerbahçe açısından transfer operasyonlarını daha zorlu hale getiriyor. İLK SIRADA LUKAKU VAR Milan'ın santrfor hedefleri arasında ilk sırada Romelu Lukaku bulunuyor. Napoli'de bu sezon beklentilerin altında kalan Belçikalı oyuncunun yüksek maaşı transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Lukaku'nun Napoli'den yıllık 8 milyon euro kazandığı, Milan'a transfer olabilmesi için ciddi maaş indirimi yapması gerektiği ifade ediliyor. 32 yaşındaki forvet bu sezon 7 maçta 1 gol kaydetti.