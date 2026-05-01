CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'un Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de kritik bir maç daha oynanıyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Trabzonspor, 32. haftada Göztepe'yi ağırlıyor. Bordo mavililer evinde kazanarak 3 puanın sahibi olmak ve üçüncülüğü garantilemenin yanı sıra Fenerbahçe'nin olası yenilgisiyle ikinci sırayı almak amacında. Teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Alanyaspor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kalan, ardından Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, son 3 haftada 7 puan kaybetti. Bordo-mavililer, Göztepe karşısında kazanarak galibiyet hasretini bitirmek istiyor.

CANLI TAKİP

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Ozan, Nwaiwu, Mustafa, Salih, Folcarelli, Felipe, Boucouari, Muçi, Onuachu

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Janderson.

65 puanla üst sıralardaki yerini koruyan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde alacağı galibiyetle Şampiyonlar Ligi umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Göztepe ise 51 puanla 6. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Bordo-mavili takımda tedavileri süren Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun Göztepe karşısında forma giymesi beklenmiyor.

LİGDE 32. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 31 maçta bordo-mavililer 14 galibiyet aldı. Göztepe 6 kez kazanırken, 11 mücadele beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor bu maçlarda 46 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

KUPADA YENİLGİ YOK

Trabzonspor, Göztepe ile kupada oynadığı maçlarda rakibine hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, 6 kupa karşılaşmasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

TRABZON'DA ÜSTÜNLÜK BORDO-MAVİLİLERDE

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 15 lig maçında ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 8 galibiyet alırken, Göztepe 3 kez kazandı. 4 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Bordo-mavililer, Trabzon'daki maçlarda 25 gol attı ve kalesinde 11 gol gördü.

PAPARA PARK KARNESİ GÜÇLÜ

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Evinde 28 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde 14 gol gördü.

Bordo-mavililer, bu sezon topladığı 65 puanın 32'sini iç sahada elde etti.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler