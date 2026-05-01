Alanyaspor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kalan, ardından Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, son 3 haftada 7 puan kaybetti. Bordo-mavililer, Göztepe karşısında kazanarak galibiyet hasretini bitirmek istiyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Ozan, Nwaiwu, Mustafa, Salih, Folcarelli, Felipe, Boucouari, Muçi, Onuachu
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Janderson.
65 puanla üst sıralardaki yerini koruyan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde alacağı galibiyetle Şampiyonlar Ligi umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Göztepe ise 51 puanla 6. sırada yer alıyor.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Bordo-mavili takımda tedavileri süren Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun Göztepe karşısında forma giymesi beklenmiyor.
LİGDE 32. RANDEVU
Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 31 maçta bordo-mavililer 14 galibiyet aldı. Göztepe 6 kez kazanırken, 11 mücadele beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor bu maçlarda 46 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.
KUPADA YENİLGİ YOK
Trabzonspor, Göztepe ile kupada oynadığı maçlarda rakibine hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, 6 kupa karşılaşmasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
TRABZON'DA ÜSTÜNLÜK BORDO-MAVİLİLERDE
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 15 lig maçında ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 8 galibiyet alırken, Göztepe 3 kez kazandı. 4 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
Bordo-mavililer, Trabzon'daki maçlarda 25 gol attı ve kalesinde 11 gol gördü.
PAPARA PARK KARNESİ GÜÇLÜ
Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Evinde 28 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde 14 gol gördü.
Bordo-mavililer, bu sezon topladığı 65 puanın 32'sini iç sahada elde etti.