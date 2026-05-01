Trabzonspor evinde oynadığı son maçta Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

65 puanla üst sıralardaki yerini koruyan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde alacağı galibiyetle Şampiyonlar Ligi umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Göztepe ise 51 puanla 6. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Bordo-mavili takımda tedavileri süren Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun Göztepe karşısında forma giymesi beklenmiyor.

LİGDE 32. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 31 maçta bordo-mavililer 14 galibiyet aldı. Göztepe 6 kez kazanırken, 11 mücadele beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor bu maçlarda 46 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

KUPADA YENİLGİ YOK

Trabzonspor, Göztepe ile kupada oynadığı maçlarda rakibine hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, 6 kupa karşılaşmasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.